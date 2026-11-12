Grupo Eulen Perú, especializado en servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento para empresas, apuesta por equipos autónomos y drones para ampliar su oferta. En entrevista con Día1, Alfredo Salgado, director general de la compañía, detalla sus planes de inversión en tecnología, el avance de mantenimiento y de la gestión integral de instalaciones (Facility Management o FM), y las oportunidades vinculadas a El Niño y a sus operaciones en provincias.

-Para 2025 proyectaban crecer hasta 15%. ¿Con cuánto cerraron finalmente y qué esperan para 2026?

El crecimiento en 2025 no nos acompañó. Perdimos una cuenta que no nos permitió alcanzar el objetivo. Crecimos casi 4%, pero quedamos por debajo de lo esperado.

Para 2026 tenemos una expectativa de crecimiento de 10%. Vamos por buen camino, sobre todo en este segundo semestre, cuando se ha reactivado la parte de los concursos. En el primer semestre, como suele ocurrir en tiempo preelectoral, las empresas van con mucha cautela sobre quién va a salir y cuál será la política que tomará. Ahora empiezan a liberar nuevamente sus concursos.

-¿Qué servicios sostendrían ese crecimiento de 10%?

Nuestro principal ingreso viene de limpieza, que este año representa el 70% de los ingresos. Lo que está levantando mucho la venta es mantenimiento y FM. Ese producto ha tenido un crecimiento de casi 60% este año.

Estamos entrando en cuentas importantes de retail, educación e incluso salud, y eso nos ha generado ingresos por encima de lo que habíamos esperado para este producto. Mantenimiento también creció más de 50% en 2025. Ayudó mucho el ingreso a cuentas de retail y educación de alcance nacional, que no trabajan solamente en Lima, sino también en provincias.

Este año estamos creciendo dentro de esos mismos rubros y ampliando servicios. Trabajamos en mantenimiento de aires acondicionados, tableros eléctricos y pozos a tierra, entre otras cosas. Hacia el final del año se está requiriendo bastante mantenimiento de aire acondicionado y, con El Niño, tenemos una oportunidad importante.

-¿Cuánto proyectan crecer en 2027 y cuál será su principal apuesta?

En principio estamos hablando de entre 12% y 14%. Todavía no tenemos el presupuesto del próximo año, pero nuestra apuesta va por ahí, basada básicamente en limpieza, mantenimiento y FM, y seguridad, que viene un poco más retrasada, aunque también crece este año.

Esperamos que mantenimiento y FM ganen participación. Están dentro de la misma gerencia y creemos que esa es la tendencia de las empresas: enfocarse en su negocio y dejar las actividades que no son directamente parte de él a empresas como nosotros.

-Dentro de esa apuesta, ¿cómo están incorporando equipos autónomos y drones?

Ya hemos iniciado algunas pruebas y tenemos equipos autónomos funcionando en industria en el sur. Nos ha ido bien y buscamos continuar invirtiendo en los autónomos y drones, tanto para seguridad como para limpieza.

Actualmente tenemos tres equipos autónomos y estamos trayendo dos más. En la medida en que los clientes vayan viendo la eficiencia que nos dan, evaluaremos traer más equipos para brindar el servicio. Para 2027, estimamos que los servicios asociados a equipos autónomos y drones podrían representar aproximadamente el 5% de la nueva venta generada.

-¿Qué planes tienen para los drones?

Actualmente tenemos un dron en seguridad que sirve para hacer vistas panorámicas e inspecciones en los alrededores con algunos clientes. También permite inspeccionar techos. Por ejemplo, detectamos que algunos tubos por donde iban los cables eléctricos estaban rotos o en mal estado. Se informa al cliente, se cotiza y se hace el trabajo de mantenimiento o reparación.

Para limpieza en altura esperamos tener uno este mes. El próximo año, una vez que tengamos la experiencia con este de limpieza, deberíamos tener dos más. La intención es que cada región cuente al menos con uno para tenerlo a disposición de los clientes.

-¿En qué sectores están probando los equipos autónomos y cuándo podrían concretarse nuevas incorporaciones?

En industria ya tenemos contratado el servicio. La prueba terminó y el cliente se quedó con el equipo. En retail estamos haciendo una prueba hasta la quincena de octubre y también tenemos uno en educación haciendo pruebas.

Las pruebas duran aproximadamente 30 días para que se pueda notar el beneficio de la eficiencia que brindan. En base a ello coordinamos con el cliente y, si está de acuerdo con el servicio y el presupuesto, importamos las máquinas que hagan falta. El pedido podría hacerse este año y la llegada sería entre finales de año y comienzos del próximo. El tiempo de entrega es de dos a tres meses.

-¿Qué inversión requieren estos equipos y qué buscan mejorar frente al servicio convencional?

La inversión en los equipos autónomos de limpieza fue superior a US$30.000 por equipo. La intención no necesariamente es reducir costos, sino ser más eficientes y ayudar a nuestros colaboradores a realizar mejor sus labores.

Un equipo autónomo puede reducir el trabajo físico de limpiar áreas grandes que requieren barrido o fregado, mientras el personal se dedica a escritorios o lugares que necesitan mayor atención. Los equipos también informan cuánto del área limpiaron, cuánta energía consumieron y cuánta agua utilizaron. Esa información se puede compartir con el cliente para que sepa cómo se está realizando la labor.

El objetivo es combinar la experiencia de los trabajadores con el uso de estas tecnologías para brindar un mejor servicio y mejorar los estándares de calidad. A veces, cuando los ofrecemos, se piensa que vamos a reducir personas. No va por ahí. Buscamos mayor eficiencia y, probablemente, mayor frecuencia de limpieza.

-¿Tienen un presupuesto de inversión previsto para 2027?

No podría dar un monto. No lo hemos visto de esa manera. Nos reunimos en el comité, vemos qué esperamos hacer para crecer el siguiente año y cuáles son los requerimientos de las regiones.

En industria probamos un equipo autónomo durante unos meses y se quedó con el cliente. Estamos enviando otro para hacer pruebas con otros clientes. También hemos invertido en equipos para educación, tanto en regiones como en Lima, porque nos ayudan a mantener al cliente satisfecho. Obviamente, obtenemos el margen que requerimos y brindamos un servicio que ayuda a fidelizarlo.

De parte de nuestro corporativo no hay una restricción. Siempre que la inversión esté bien sustentada, no hay problema con ello.

-¿Qué sectores tienen mayor peso en el negocio y cuáles impulsarán el crecimiento de 2027?

Retail está en primer lugar, educación en segundo y salud en tercero. También atendemos diferentes industrias. Por lo que vemos hoy, educación y retail vienen impulsando fuerte el crecimiento de mantenimiento y FM.

-¿Cómo esperan que evolucione el negocio de seguridad?

Este año debe crecer entre 4% y 5%. No tiene un crecimiento muy marcado. Hemos hecho cambios internos y estamos poniendo foco en seguridad electrónica, inteligencia artificial y seguridad integrada. Para el próximo año deberíamos crecer 10%.

Normalmente brindamos el servicio del agente de vigilancia, pero adicionalmente estamos poniendo foco en cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, controles de acceso y analítica de video. Por ejemplo, el reconocimiento facial permite identificar a personas que hayan sido señaladas anteriormente como un riesgo dentro de una institución. Se envía una alerta al centro de control y se informa a seguridad para que tome acción.

-¿Qué tan extendido está el uso de estas tecnologías entre sus clientes?

Actualmente, el porcentaje es bajo. Desde este año estamos proponiéndolas a nuestros clientes y ya tenemos algunos donde hemos ingresado con cámaras con inteligencia artificial.

Las cámaras se programan para identificar situaciones sospechosas, como una persona que permanece mucho tiempo en un lugar. Pueden alertar al centro de control y este informa a los vigilantes o, si es necesario, a la policía.

Nuestra apuesta de crecimiento está en la seguridad integrada. Ya no se trata solamente del agente que está en una garita o en un sitio específico. Con estas herramientas podemos ayudarlo a tener un mayor espacio de control e informarle dónde hay una situación sospechosa para que se acerque.

-Mencionó que El Niño está generando demanda de mantenimiento. ¿Qué servicios están solicitando y dónde se concentran los pedidos?

Estamos trabajando en mantenimiento preventivo: limpieza de canales y sumideros, reparaciones de techos, filtraciones, cisternas y bombas para extracción de agua. Son diferentes oportunidades que hemos encontrado y que tendremos en cuenta en las regiones, sobre todo, en el norte.

Ya hay algunos contratos y estamos cotizando servicios que nuestros clientes solicitan. La demanda está arrancando principalmente en esa zona, donde, por la experiencia pasada, han tomado más atención a la prevención y algunos ya han iniciado servicios. Estimamos que las ventas provenientes de servicios relacionados con El Niño representen aproximadamente el 1% de la venta total.

-¿También reciben pedidos en otras zonas del país?

En Lima, en la periferia, nos han pedido inspecciones para identificar vulnerabilidades y actuar con anticipación.

También hay que pensar en las posibles interrupciones del transporte y del traslado de materiales. En coordinación con nuestros clientes, hemos previsto almacenar materiales en algunos casos para que, si hay una interrupción por un huaico, se pueda mantener el servicio de limpieza o mantenimiento sin problema.

-¿Qué peso tienen las operaciones fuera de Lima y qué servicios demandan más?

Al cierre de 2026 estimamos que Lima represente aproximadamente el 73% de las ventas, el norte el 12% y el sur el 15%. Para 2027 proyectamos que la participación de las regiones aumente entre uno y dos puntos porcentuales.

En el sur se vende bastante seguridad, más que en el norte, y también mantenimiento. Limpieza sigue siendo importante porque es el servicio con mayor facturación de la compañía, pero buscamos continuar creciendo con las otras líneas.

-¿Qué crecimiento esperan para el sur y cómo acompañarán esa expansión?

En 2025 el sur se mantuvo dentro de la línea de crecimiento que esperábamos. Este año proyectamos 17,5% y para el próximo, entre 15% y 17%.

Algunos cambios en las direcciones de las regiones ayudaron a tener un crecimiento importante en los últimos años, sobre todo en el sur. Nos interesa mantener contratos a largo plazo, y eso exige hacer bien las cosas desde el primer día.

También queremos que las regiones cuenten con equipos autónomos y drones, para que no haya diferencias entre Lima y provincias al invertir en nuevas tecnologías y podamos brindar servicios por igual.