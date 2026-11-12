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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Melissa Rodríguez Enciso

Grupo Eulen Perú, especializado en servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento para empresas, apuesta por equipos autónomos y drones para ampliar su oferta. En entrevista con Día1, Alfredo Salgado, director general de la compañía, detalla sus planes de inversión en tecnología, el avance de mantenimiento y de la gestión integral de instalaciones (Facility Management o FM), y las oportunidades vinculadas a El Niño y a sus operaciones en provincias.

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