“Vistony será una multinacional con fábricas en varios continentes”

El 2019 será trascendental para Vistony. La empresa de lubricantes dará este año pasos importantes, como el inicio de producción de su planta en la India y la obtención de la trinorma (ISO 9001, 14001 y 18001) para sus procesos productivos.

No solo eso, la empresa fundada hace 24 años por Oswaldo Hidalgo afianzará también su desarrollo corporativo con la creación de un holding que agrupará nuevas áreas de negocio, como panificación y construcción. Así nos lo explica su flamante gerente general, Carlos Jara.

Vistony aterrizó hace unos años en la India para construir una fábrica de lubricantes. ¿Como va ese proyecto?

Pensamos culminar la construcción de nuestra planta en Nueva Delhi este año. El objetivo es iniciar operaciones en agosto próximo. Al mismo tiempo, vamos a empezar la construcción de una fábrica en Australia en el segundo semestre.

¿Cuándo estará lista esa planta?

Debe estar lista en el 2021.

¿Cuál es el objetivo de Vistony en Australia?

Buscamos abastecer este mercado y a los países vecinos (Oceanía). Queremos estar presentes en los cinco continentes. Y con Australia lo vamos a lograr. Al mismo tiempo, estamos viendo la posibilidad de construir una planta en México o EE.UU. Es un proyecto que estamos analizando.

¿Eso significa que no solo crecerán con oficinas comerciales, sino también con plantas de producción?

Así es. La idea es dejar de ser una empresa transnacional para convertirnos en una multinacional con fábricas en varios continentes. Y queremos hacerlo de forma estratégica, para poder atender a estos mercados con productos de alta calidad y estándares internacionales.

¿En cuántos países tienen presencia hoy?

Ahora estamos en cuatro continentes y acabamos de entrar a ocho nuevos países, entre ellos, Marruecos, Grecia, Colombia, México, Panamá y Nicaragua [con oficinas comerciales]. Queremos aplicar en todos ellos el mismo modelo de negocios que nos ha funcionado muy bien en el Perú, con sus variantes.

¿Qué variantes?

Una es la comercialización directa, que nos permite conocer las necesidades de nuestros clientes para brindarles el producto justo. Lo otro es estar a la vanguardia con los estándares técnicos, como los aceites CK4, con especificación API (American Petroleum Institute), que exportamos a EE.UU. y Europa, y que introducimos en el Perú al mismo tiempo que Mobil.

Ahora que van a convertirse en una multinacional, ¿han pensado en regionalizar las gerencias?

Sí. Vistony tiene unos planes muy especiales en cuanto a globalización. Las unidades de negocio se van a administrar con un gobierno corporativo de alto nivel. Como todos saben, Vistony se inició como una empresa familiar, pero ahora es administrada corporativamente con profesionales independientes, mientras que la familia (Hidalgo) se encarga de nuevos negocios.

¿Qué nuevos negocios?

Aparte del negocio de lubricantes, la familia Hidalgo se concentra en una constructora, una compañía de panificación (que apunta a ser una de las primeras del mercado) y una línea de autoboutique. Al mismo tiempo, evalúa entrar al campo de las energías renovables y a otras oportunidades que vayan surgiendo.

¿En qué consiste el negocio de energías renovables?

Todavía es un tema confidencial, pero puedo contar que el enfoque serán los automóviles (eléctricos) y el sector industrial, porque Vistony no solo se va a concentrar en el business to consumer (B2C) sino también en el business to businnes (B2B). Vamos a llevar el negocio de las energías renovables a todos los segmentos, y estamos seguros de que vamos a tener una respuesta positiva muy fuerte.

¿Estas empresas funcionan bajo el paraguas de la marca Vistony?

No. Las empresas tienen nombres diferentes. Es más, ahora estamos viendo la forma de agruparlas en un holding. Esto es necesario porque no solo administramos varias compañías, sino que estamos dando el salto a ser una multinacional. La estrategia es muy agresiva.

“Queremos que nuestros clientes vean a Vistony como una empresa de servicios y no solo como un comercializador de lubricantes”, indica Jara. (Foto: El Comercio)

¿Eso incluye las operaciones de Vistony en el Perú? ¿Piensan ampliar la planta en Lima?

Nosotros operamos una planta de 30.000 m2 en Ancón que estamos ampliando, sistematizando y automatizando para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestra productividad. También estamos ampliando nuestros almacenes, porque tenemos un crecimiento muy alto.

¿Cuánto estiman crecer este año?

Esperamos crecer 20% en 2019, luego de crecer 12% o 13% en el 2018. Es una meta agresiva, pero alcanzable.

¿Cuánto crece el sector lubricantes?

El sector lubricantes crecer 2% o 3% al año, en promedio.

¿El crecimiento de 20% modificará la participación que Vistony detenta en el mercado de lubricantes? ¿Cuánto tienen ahora?

Hoy tenemos una participación del 9%, pero con el crecimiento proyectado para el 2019 podemos subir, fácilmente, a 11% o 12%. Tenemos los profesionales, la infraestructura y las estrategias para conseguirlo. Es una cifra que vamos a alcanzar sin ningún problema.

¿En qué se basan estas proyecciones?

Básicamente, en tres iniciativas. Una es penetrar más nuestro mercado de detalle, los lubricentros, con estrategias especiales para generar más demanda del público. Ahora estamos trabajando con los puntos de venta, pero nos falta llegar al usuario final. Así es que vamos a apuntar toda nuestra artillería hacia ese objetivo en el 2019.

¿Con más publicidad?

Por supuesto. Y con modelos innovadores basados en la creatividad. Eso significa que no copiaremos las estrategias que han funcionado para otras marcas. En segundo lugar, vamos a ampliar nuestra cobertura geográfica.

¿Hacia qué regiones?

Ahora contamos con quince sucursales a nivel nacional, pero queremos incorporar más. Pensamos ingresar a Ayacucho y Huaraz.

¿Cuándo empezarán esta expansión?

Desde ahora mismo. Empezamos en febrero del 2019. Y, en tercer lugar, vamos a ir a segmentos donde hoy no estamos, como minería.

¿No atienden a la minería hoy?

No. Queremos empezar con la pequeña minería, pasar luego a la mediana y aspirar a la grande, pero con un plan de largo plazo. Para minería y otros sectores, como el siderúrgico, pesquero y agroindustrial tenemos una oferta de valor potente.

¿En qué consiste esta oferta?

Vamos a enfocarnos en el servicio postventa. La idea es que nos vean como una empresa de servicios y no solo como un comercializador de lubricantes. Por ejemplo, pensamos ofrecer servicios in-house a minas, centros industriales y flotas de transporte, empleando una infraestructura especial consistente en bahías de lubricación y laboratorios de análisis de aceite. Lo que queremos es que nuestros clientes se concentren en su trabajo y nos dejen hacer a nosotros lo que sabemos mejor que ellos.