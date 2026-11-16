Debido a las severas consecuencias climáticas que se esperan debido al Fenómeno de El Niño en el país, el sector privado ha decidido dar un paso al frente. Por ello, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) anunció la organización de una Cena Solidaria profondos con el objetivo de articular esfuerzos empresariales, movilizar recursos económicos y contribuir a la mitigación de los estragos que este evento climático pueda generar en las poblaciones más vulnerables del país.

El encuentro está programado para el próximo miércoles 16 de diciembre del 2026, desde las 7:00 p.m., en las instalaciones del Salón Real del Hotel Real Intercontinental, en Miraflores.

La convocatoria busca congregar a líderes empresariales, representantes de diversas instituciones y aliados estratégicos que deseen sumar voluntades frente a una emergencia ambiental que exige prevención y respuesta rápida.

Desde la SNCI enfatizan que la articulación coordinada entre el Estado, la empresa privada y la ciudadanía resulta indispensable para enfrentar los desafíos en infraestructura y bienestar social que acompañan a las anomalías climáticas de gran magnitud en el Perú.

Para las organizaciones y ciudadanos interesados en participar, se ha habilitado un formulario virtual (https://forms.gle/t9CJAicFUFxRP39j7). Asimismo, para mayor información y asistencia pueden comunicarse vía correo electrónico a comercial@snci.com.pe o administracion@snci.com.pe. También se encuentran disponibles las líneas telefónicas +51 970 233 816, +51 932 269 703 y +51 967 349 905.