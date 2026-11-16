Debido a las severas consecuencias climáticas que se esperan debido al Fenómeno de El Niño en el país, el sector privado ha decidido dar un paso al frente. Por ello, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) anunció la organización de una Cena Solidaria profondos con el objetivo de articular esfuerzos empresariales, movilizar recursos económicos y contribuir a la mitigación de los estragos que este evento climático pueda generar en las poblaciones más vulnerables del país.
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