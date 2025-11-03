Gobierno y gremio constructor firman convenio para fortalecer la capacitación laboral en el sector

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional orientado a mejorar la capacitación y certificación de los trabajadores del sector construcción, con el fin de elevar su competitividad y promover empleo formal.

De la ceremonia participaron el ministro de Trabajo, Óscar Fernández; el viceministro de Economía, Gerardo López; el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio; el presidente de la SNCI, Roque Benavides; el director ejecutivo del gremio, César Candela; y el presidente de Vida Wasi, Jesús Dongo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Fernández señaló que el acuerdo permitirá desarrollar programas conjuntos de formación, capacitación y certificación de competencias laborales, y destacó la importancia de reconocer la experiencia adquirida en la práctica. “La articulación entre el Estado y el sector privado permitirá alinear la formación profesional con las demandas del sector productivo y fortalecer la empleabilidad de los trabajadores”, expresó.

El ministro recordó que la construcción representa 6,3% del PBI nacional y genera alrededor de un millón de empleos formales, lo que la convierte en uno de los sectores con mayor impacto en la actividad económica.

Por su parte, Candela destacó que este convenio es el primero que la SNCI firma con un ministerio y que representa un hito para el gremio, pues marcará el inicio de una serie de alianzas orientadas a vincular la formación técnica con las necesidades de los proyectos en marcha y los que vendrán.

Durante el encuentro, el viceministro de Economía, ratificó ratificó que 2024 fue un año histórico, con US$ 8.900 millones adjudicados vía APP, cuatro veces más que en 2023, y anunció 55 nuevas adjudicaciones previstas entre 2025 y 2026 por más de US$ 14.600 millones. También confirmó la actualización del Plan Nacional de Infraestructura al 2030, que incorporará un enfoque territorial y multisectorial.

TAMBIÉN LEE | Minem designa nuevamente a Máximo Gallo en la Dirección General de Formalización Minera

Asimismo, Del Carpio, de ProInversión, informó que la entidad prepara una cartera renovada de proyectos por más de US$ 50.000 millones y recordó que la reciente ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la modificación del mecanismo de obras por impuestos, que ahora incluye la modalidad de servicios por impuestos, buscan agilizar la ejecución y sostenibilidad de las inversiones.

Finalmente, el presidente de Vida Wasi señaló que la próxima edición de Infracon Perú 2026, a realizarse en octubre del próximo año, mantendrá su componente social, destinando parte de sus actividades a apoyar la ciudadela de salud infantil que lidera en el Valle Sagrado de los Incas.