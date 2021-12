Conforme a los criterios de Saber más

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Hong Kong, la empresa china Minerals and Metals Group (MMG) informó que suspenderá desde la quincena de este mes las operaciones de la mina Las Bambas en el Perú, debido al bloqueo de las vías de acceso que suma un total de 401 días de transporte perdidos desde el inicio de sus operaciones en el 2016 .

La compañía propietaria de Las Bambas, ubicada en la región Apurímac, tomó la decisión por la falta de acuerdo entre el Gobierno y la comunidad de Chumbivilcas (región Cusco), cuyos pedidos son considerados por la empresa como “demandas comerciales excesivas”.

MMG informa lo siguiente:

Así, la compañía señaló en su comunicado que los impactos en la producción de diciembre son “muy inciertos” y que las demandas desproporcionadas presentadas a la empresa y la imposibilidad de llegar a acuerdos duraderos con el Gobierno limitan las operaciones y la inversión futura de la mina.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), aseguró que, producto de estos bloqueos, la compañía ha venido recortando su producción y ha pasado de producir aproximadamente 450 mil toneladas a poco menos de 270 mil toneladas de minerales para este año.

“Las Bambas representa el 2% de la producción mundial de cobre y se ha visto impedida de transportar cerca de 50 mil toneladas de concentrados de cobre, con pérdidas que ascienden a US$9,5 millones diarios”, agregó.

Sobre esto, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, estimó que el Tesoro Público perdería entre US$ 3 millones y US$4 millones por día aproximadamente debido a la renta bruta que se dejaría de percibir por la inoperatividad de Las Bambas.

“La minería es una de las principales rentas del Estado y detener su producción es perjudicial. Las Bambas es una de las cuatro minas más grandes del mundo y no puede alcanzar su nivel de producción porque todos los años tiene paralizaciones”, afirmó.

De cesar operaciones, países como Chile se verían beneficiados. Esto debido a que reducir la producción de una mina peruana impulsaría un alza en el precio del cobre.

Conflictividad

El director de la SNMPE anunció que, en lo que va del año, suman 86 días de bloqueos. Además, manifestó que la minera aporta el 15% de la producción cuprífera nacional y representa el 1% del producto bruto interno (PBI).

“Esta ola de conflictividad, que no ha tenido una debida respuesta del Estado, constituye un delito que se ha normalizado como parte de la protesta social”, dijo.

Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, coincide en que el bloqueo de carreteras se está normalizando como estrategia legítima de negociación.

“El Gobierno está tolerando este tipo de chantajes y este es un bloqueo selectivo de unidades vinculadas a la operación minera, pero no el resto del tránsito. Es necesario que el Gobierno entienda que su rol es hacer cumplir la ley”, señaló.

Descalzi afirma que en el Perú hay demasiada tolerancia hacia el cierre de carreteras. “Está fuera de discusión el derecho a la protesta, pero en el fondo son reclamos económicos, grupos que quieren vivir eternamente de estos paros”, dijo.

Por otro lado, Tamayo aseguró que el cierre de Las Bambas beneficiaría principalmente a los países que compiten con el Perú porque la reducción en la producción de una mina peruana tendría como consecuencia que el precio internacional del cobre suba, beneficiando a países como Chile, principal productor de este metal.

Además, correrían peligro los ingresos por pago de Impuesto a la Renta y regalías para la región Apurímac, que significan el 3% de las ventas, producto de la operación de la minera.

De la Flor anunció que, para mantener sus niveles de producción, la empresa tenía previsto desarrollar un nuevo tajo en Chalcobamba, pero a la fecha no se habrían asegurado las autorizaciones presentadas al Ministerio de Energía y Minas (Minem) en enero del 2019. Sumando los bloqueos permanentes, la inversión de casi US$ 2.000 millones no vería la luz.

En línea con MMG, De la Flor considera que los pedidos económicos de la comunidad de Chumbivilcas son excesivos y no guardan relación con los temas ambientales que dieron origen al conflicto.

