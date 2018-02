Este 13 de marzo, vence el plazo de vigencia del Decreto de Urgencia N° 003-2017. En su reemplazo, entraría el Proyecto de Ley (P.L.) 2408 del Ejecutivo, el cual durante el transcurso de la mañana fue debatido por las comisiones de Justicia y Economía del Parlamento y por la titular del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper y el ministro de Justicia (Minjus), Enrique Mendoza.

Ante la urgente situación, Cooper señaló que el P.L. 2408 busca restablecer los flujos económicos a fin de lograr la reparación civil de las empresas implicadas en corrupción e impulsar la economía peruana.

“Es probable que el impacto económico de no contar con un marco económico estable sea inmenso. Necesitamos flujos económicos, ya que sin eso no vamos a poder pagarle a nadie. Estos son fundamentales para la reparación civil, para proveedores y trabajadores y eso es lo que sí habilita el proyecto que estamos mandando”, dijo Cooper.

En ese contexto, hizo énfasis en la urgencia de aprobar este proyecto de ley. "Preocupa mucho que se venza la prórroga del D.U.003, lo cual afectaría a miles de personas en todo el país", advirtió.

DEFENSA DEL D.U.003

Ante el pedido de los congresistas Lourdes Alcorta y Miguel Torres sobre la necesidad de convocar al ex premier, Fernando Zavala, y a la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, para que expliquen el "fracaso que fue el D.U.003", Cooper reconoció que este decreto no funcionó como se hubiera deseado. Sin embargo, consideró "injusto" tildarlo de "fracaso total".

“Si no hubiera sido por ese decreto, Odebrecht hubiera vendido todo sin retención alguna. Además, hizo que las entidades públicas dejaran de proveer pagos”, dijo.

La ministra señaló que fue con el objetivo de mejorar la situación lo que llevó al Ejecutivo proponer el actual P.L.2408, que viabilizará S/30.000 millones en inversiones.

“Creo que estamos en un momento inmejorable para llegar al consenso que el país requiere de nosotros para salir adelante, estamos en una reactivación y es responsabilidad de nosotros continuarla, acá están en juego miles de proveedores y trabajadores”, puntualizó.

CONTRATACIÓN CON EL ESTADO

Por su lado, el congresista Yohny Lescano afirmó que el P.L. 2408 debería modificar el hecho que las empresas corruptas puedan seguir contratando con el Estado.

Cooper precisó que las empresas declaradas como corruptas están prohibidas de contratar con el Estado, y con la normativa propuesta las empresas que aún no están declaradas como corruptas pero están en un proceso legal, podrán seguir contratando con el Estado bajo cierta "estrictas" condiciones.

"Las empresas que no han sido condenadas deberán tener un sistema de retenciones, de veeduría y de cumplimiento con los requisitos establecidos, a fin que cuando sean declaradas culpables, el Estado pueda cobrar la reparación civil y a partir de ese momento ya no puedan contratar con el Estado", detalló la ministra.

En ese sentido, señaló que las empresas investigadas pero no declaradas corruptas, y que sigan contratando con el Estado tendrán que dejar en un fideicomiso el posible pago de la reparación civil si son halladas culpables.

“No estamos en ningún caso dando salvataje a nadie, a quien le estamos dando salvataje es a la economía de este país”, puntualizó.

Finalizada la sesión, el presidente de la comisión de Economía del Congreso, Salvador Heresi, expresó su optimismo que en la próxima sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Economía ya se logre un consenso entre todas las bancadas para aprobar el dictamen del Proyecto Legislativo 2408.

