El ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta , afirma que encontró la caja fiscal en una situación de emergencia. Por ello, sus medidas inmediatas han sido un recorte de gastos superfluos y el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo ( ISC ) que representa una recaudación diaria de S/8 millones. Tuesta no se siente desautorizado en cuanto a los cambios al Impuesto a la Renta de personas. “Una propuesta, como tal, nunca hubo”, le dice a El Comercio en una larga conversación.

¿Ha habido un efecto formalizador con el modelo actual de deducciones adicionales?

Sí ha habido un cambio de comportamiento, pero el efecto es muy chiquito al ser actividades restringidas. Por eso, nos estamos animando hacerlo más amplio. En promedio, solo se ha aprovechado 0,7 UIT de las 3 UIT adicionales que se permitía deducir.

Hay una deducción que no tiene efecto en la formalización: la de los intereses de créditos hipotecarios. ¿Piensan retirarla?

En principio, no se piensa tocar.

Si se redujera el umbral para pagar Impuesto a la Renta de 7 UIT a 4 UIT, pasaríamos de 1,5 millones de contribuyentes a más de 3 millones. Es decir, se duplicaría la base de personas interesadas en exigir el comprobante de pago. ¿Por qué no hacerlo?

Eso está completamente fuera del análisis. No estuvo como posibilidad y nunca fue una propuesta. No va a ser una propuesta tampoco. Uno puede tener muchas de alternativas, la que usted ha planteado y un millón más. Pero al final, se plantea lo que la economía política permite. Nuestra propuesta con los comprobantes de pago es suficientemente efectiva para avanzar contra la evasión. Si todo funciona bien, proyectamos que se va a generar por lo menos S/1.000 millones de nueva recaudación, siendo solo medianamente optimista.

Usted y el presidente Vizcarra han dicho que los más pobres no pagarán Impuesto a la Renta. Pero entre los más pobres y los que pagan este impuesto, existe una franja muy amplia. Hoy pagan IR los que ganan a partir de S/2.000 mensuales, aproximadamente. ¿Por qué no pagan los que ganan S/1.500 o S/1.800 mensuales?

Podría entender parcialmente lo que me dices. Pero esa población está pagando IGV y otros tributos. Y te encuentras allí con dos desafíos. El primero es que esas personas sienten que sus ingresos no les alcanzan. Y el segundo, que quisiera destacar, es que existe una gran molestia en la población respecto a que el Estado gasta mal. La sensación es que se están aprovechando de los impuestos que uno paga para viajar, para consultorías, para comprar cosas que no son necesarias. Esto también limita muchísimo la posibilidad de ampliar la base tributaria. Estoy seguro de que aquellos a los que estamos yendo a pedir comprobantes de pago también pueden tener esa sensación.

Creen que es legítimo no pagar impuestos porque el Estado usa mal los recursos…

Exacto. Puede generarse una sensación de legitimidad. Entonces, esa parte es necesario trabajarla. Yo, como MEF, no la puedo trabajar solo, pero sí estamos tomando pasos decididos. Quiero recordar que siempre hemos tenido vocación por reducir los gastos superfluos. De hecho, hay una medida de reducción de S/2.500 millones, que son S/2.000 millones del Ejecutivo y S/500 millones que ya no controlamos nosotros, pero donde hemos sugerido a los organismos autónomos que digan cómo van a ahorrar. Eso es permanente, va a quedar marcado para siempre. Queremos seguir en esta vía y, si es posible en el presupuesto que se va a aprobar en noviembre para el 2019, nuestra intención es recortar muchísimo más. A mí mismo, que pago mis impuestos, me mortifica ver este tipo de cosas.

¿Y quién traza la línea de qué es superfluo? Hemos tenido el ejemplo de la compra de frigobares del Congreso. Para muchos puede ser superfluo, pero los congresistas han defendido con uñas y dientes la adquisición con el argumento de que sus empleados necesitan guardar sus loncheras…

La pregunta es válida porque el término superfluo es relativo. Hasta que un ministro gane S/30 mil, como es mi caso y es público, puede ser superfluo también. De hecho, yo sí considero que gano mucho respecto a la gran cantidad de peruanos que ganan menos que el sueldo mínimo, y por lo mismo, sé que debo tener muchísimo cuidado con todos los recursos. A mí no se me ocurre viajar en clase ejecutiva porque tengo un cargo distinto. Viajaba en ejecutiva en el sector privado. En cuanto a consultorías, yo no puedo definir qué consultoría hacer, pero hemos revisado trayectorias históricas para definir límites. Para el próximo año nos estamos quedando con líneas cuantitativas porque no se puede hacer otra cosa más rápida. Esperamos tener criterios más objetivos en el 2019.

Decía que los recortes van a ser permanentes, pero la experiencia indica que no es así. Se hizo un gran ajuste a finales del 2016, pero en el 2017 de nuevo “volamos” en estos gastos. ¿Qué nos asegura que esta vez será diferente?

Va a estar en la ley de presupuesto. El límite de gastos va a quedar implementado. Pero hay un tema adicional que el MEF no puede controlar: el rubro de remuneraciones. Viene creciendo de manera exponencial. Del 2011 a la fecha se ha duplicado, hemos pasado de S/20.000 millones a S/40.000 millones. Crece por diversas razones: por reposición, por homologación, por normativas que salen de diferentes instituciones. Lo estamos intentando contener, pero es un problema en que debemos trabajar con los diferentes poderes del Estado. Además, la percepción de la gente es que el servicio del Estado es malo.

Se entiende la necesidad de contener el gasto, pero también hay reformas que son intensivas en gasto corriente, como educación, salud y seguridad, donde las brechas salariales aún son importantes.

Ese tema es muy complicado. Este implica una reforma que va mucho más allá del MEF. Entiendo que Servir en su momento intentaba generar soluciones, pero debe quedar claro cómo se realizarán los procesos de evaluación y cómo haremos para quedarnos con los trabajadores más productivos. También está el problema de la falta de recursos, por lo que se requiere una programación adecuada. Si hemos tomado algunas medidas, es porque hemos encontrado la caja fiscal complicadísima. ¿Cómo hace una economía para atender una reforma estructural cuando no tiene los recursos para hacerlo y, además, los escasos recursos que tiene los gasta mal? Es un desafío que trasciende estos tres años de este gobierno.

A propósito de que se gasta mal, le cuento un caso, que puede parecer trivial pero es un muy gráfico. Hicimos una comparación de cuánto han costado en los últimos años los pasajes del ministro de Economía, el presidente del BCR y el jefe de la SBS a las reuniones que tiene el FMI en Washington cada abril. A pesar de ser un viaje al mismo destino y casi en los mismos días, encontramos diferencias de hasta 100% en los precios pagados.

Este es un tema interesante en el que podemos avanzar, que es el caso de Perú Compras. Evidentemente, necesitamos mayor centralización, como ocurre en el sector privado. En el tema particular de la compra de pasajes, existe un mal proceso en cuanto al ‘timing’. Te diría que gran parte de la diferencia de precios se debe, con certeza, a cuándo compraste el pasaje. Te aseguro que la autoridad que compró el pasaje con la debida anticipación es la que consiguió el pasaje más barato. Una solución que encuentran las empresas es obtener reservas por periodos más largos y que, gracias a su poder de negociación, se respeten. No entiendo por qué acá [en el Estado] no ocurre eso.

Le decía que el ejemplo de los viajes puede parecer trivial, pero es la misma lógica que uno encuentra en compras cada vez mayores, como los alquileres.

Te pongo un ejemplo para redondear, que es un tema que todavía no me terminan de explicar: las tarifas de telefonía en el Estado. No existe una tarifa centralizada en el Estado. Cada uno tiene su propia tarifa. También te quedas sorprendido cuando ves que los ministros tienen diferentes modelos de celulares. Yo vengo de un banco en el que, si querías un modelo diferente al establecido, te lo tenías que comprar con tu dinero. Se pueden generar muchas ganancias centralizando. No he tenido mucho tiempo como para sentarme a ver exactamente con cada institución cómo hacerlo. Es un deber. Espero ahora tener un poco más de tiempo para hacer algunas de estas reformas.

Luego de que se hicieran los cambios, ha surgido mucha preocupación por su impacto en los precios.

Lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la población. Uno tiene que ser muy sensible y escuchar lo que señalan. Todas las mañanas escucho en radio que les ponen el micrófono a las personas y manifiestan su preocupación. Unos dicen que han subido los precios, que hoy día han encontrado el pollo más caro, que el huevo ha subido. Recojo esa preocupación y lo primero que hago es verificar las estadísticas diarias que se registran por producto. Mucha de esta información es pública: la divulga el Minagri sobre los centros de abastos y mercados, o tienes la aplicación Facilito de Osinergmin para los precios de los combustibles. Pido la medición diaria de la inflación y contrasto. Mi diagnóstico es el siguiente: efectivamente, tienen que existir algunos puestos de mercado y algunos sitios que deben estar cobrando más. Puede deberse a un comportamiento normal del mercado o a una actitud oportunista.

Siendo las dos completamente legítimas, salvo casos de concertación…

Correcto. Entonces, uno observa eso y puede ser que esté ocurriendo [un alza de precios] en casos individuales. Pero la inflación en lo que va de mayo es negativa, a pesar de que la modificación al ISC se dio a principios de mes. Esto me dice que los precios realmente no se están afectando. Cuando entro a ver por rubro, veo que la inflación de los alimentos está cayendo también. En cuanto a la inflación de combustibles y transporte público, apenas se ha movido. Cuando entramos a ver producto por producto: el arroz ha bajado de precio, la papa está igual, los huevos están igual, la cebolla está igual. En general, los precios de todos los productos están a la baja.

¿Y, entonces, por qué escucha en la radio a la gente decir que los precios suben?

Creo que es un tema de que, si abres los micrófonos y le preguntas a la gente: ‘¿dígame, señor, están subiendo los precios?’, el que tiene el mayor incentivo de contar su caso es quien está experimentando un alza de precios en el puesto donde siempre compra en su mercado. Eso lo está experimentando de verdad. Pero lo que me dicen las estadísticas es que en la gran mayoría de mercados, eso no está sucediendo. Yo diría que en otro momento, sin esta medida del alza del ISC, si se volviera hacer la misma pregunta, se volvería a obtener los mismos resultados. La gente se animaría a contar el precio que ha variado en un mercado. Pero no tendría que ver en nada con la subida del ISC. Lo que nos compete como Estado es calmar a la gente y dar la mayor información posible para que el público tome la mejor decisión.

Otro factor que puede estar influyendo en el alza de algunos precios, como el de los combustibles, es la subida del precio internacional del petróleo. Y, en el pedido de facultades, figura revisar el fondo de estabilización de los precios de combustible, que atenúa la transmisión de este impacto externo en el mercado local.

Queremos afinar la medida. La franja de precios tiene un límite. No puede estar creciendo y extendiéndose permanentemente. Pero la implementación tiene que ser gradual y en el momento adecuado. Hoy, evidentemente, no lo es. De hecho, esa franja es la que está ayudando a que el movimiento de precios sea el que estamos observando, y no uno mayor. Cualquier perfeccionamiento que estemos pensando en el movimiento de esa franja, evidentemente no va a ser aplicado en un momento crítico.

A pesar de lo que dicen las estadísticas, hay protestas, incluido el anuncio de un paro en el Cusco, contra el cambio del ISC. Ya hemos visto a este gobierno retroceder ante este tipo de manifestaciones en otros casos. ¿Es para usted y para el MEF una línea decisiva que se mantenga el ISC?

Esta no fue una decisión del MEF, sino del gobierno. En ese documento estamos comprometidos como gobierno, porque se requieren recursos. Entonces, si somos consistentes con que necesitamos recursos, esta medida se tiene que mantener. Lo que se está buscando, en todo caso, es que esto no tenga esos efectos que se dice, de forma no tan clara, que se estarían generando. Queremos ayudar a que la población esté tranquila y que la situación es la que dicen algunos titulares.

Si el gobierno retrocediera, ¿renunciaría?

El gobierno no va a retroceder, entonces no especulo nada. Yo no he tenido ninguna información de que vaya a hacerlo. No va retroceder; entonces, no pasa nada.

Se ha cuestionado algunos puntos específicos de los cambios al ISC. Por ejemplo, que se aplique una tasa de 10% a los autos nuevos, cuando lo idea es renovar el parque automotor.

Los autos nuevos pagan menos que los autos usados, hemos mantenido esa consistencia. Pero evaluamos cómo era la situación en el resto de la región y en el mundo, y en la gran mayoría de países, los autos nuevos pagan impuestos. No estamos sobrecargando. Pero si el auto es eléctrico o híbrido, es otra cosa, pues ahí claramente está marcado el tema de externalidades, el índice de nocividad, etcétera. Si quiere traerse un auto nuevo híbrido, ya sabe usted, no se va a ver afectado.

Permítame una reflexión: en algunos temas, como este, alinearnos con la región es bien visto, pero en otros, como los umbrales del Impuesto a la Renta, hacerlo termina siendo inconveniente.

Hay que ver cómo nos vamos alineando. A veces las políticas hay que irlas avanzando cada una en cierta medida. En el caso del Impuesto a laRenta, como le comentaba, sí es una carga directa a un grupo de la población que, mal que bien, ya está contribuyendo con otros impuestos y que siente que, si va a pagar nuevos tributos, su dinero va a ser mal utilizado. Ahí la cosa es diferente.

Le planteo una segunda crítica en el ISC: la exoneración a las picks ups por ser bienes de capital. Mañana puedo comprarme una pick up para uso personal y aprovechar ese beneficio.

Efectivamente, ahí tienes un punto, es un tema para afinarlo y monitorearlo, con miras a hacerlo más específico En la evaluación que hemos hecho, el uso más intensivo de pick ups está asociado a grandes empresas del sector industrial, minero y agroindustria.

Tercera crítica: el pisco puede ser la bebida de bandera y un orgullo nacional, pero hace tanto daño a la salud como otras bebidas con el mismo contenido de alcohol. Sin embargo, sigue teniendo un tratamiento ventajoso.

Ese es otro tema que también requiere irse alineando con el tiempo. En política tributaria y fiscal, todo no puede ir al mismo ritmo y como uno quiere. Pero hay que ser conscientes, por más que no lo hayamos podido avanzar ahora. La Organización Mundial del Comercio ha planteado que hay un problema en este tema. Tarde o temprano, este cambio va a llegar, porque tenemos que alinearnos con la OMC.

El ex jefe de la Sunat, Sandro Fuentes, nos dijo hace unos días que hubiera sido más fácil subir un punto el IGV ante la emergencia fiscal, y ahorrarse todo este ruido del ISC.

Necesitamos estos S/8 millones diarios para que cuadre la caja fiscal y subir el IGV no es un instrumento tan inmediato como cambiar el ISC. Por ejemplo, el IGV sí requiere interacción con el Congreso. Además, un aumento del IGV generalizado tiene varias discusiones: ¿18% es un nivel alto o bajo? ¿Podemos subir más? Hay países que están en 19% o 21%, ¿queremos irnos ahí? Creería que no estamos para avanzar en esa línea.

Con el recorte de gastos superfluos y el aumento del ISC, ¿se cierra la emergencia fiscal?

En términos de política tributaria ya estamos. Ahora estamos poniendo todo en el asador para avanzar en la recaudación mediante el control de la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta, Allí entran las medidas antielusivas, que están en el paquete de facultades delegadas. Toca ahora la parte de Sunat en su rol de control.

Tuvo una frase muy dura con la Sunat hace poco: que antes era un perro rabioso, pero se ha vuelto un chihuahua.

Sí, tuve una frase que gráfica y quizás no fue la mejor. Ahí si hago un mea culpa, pero intentaba plantear un tema. No pretendo tampoco que la Sunat sea un perro rabioso, lo que quería graficar es que a veces las administraciones tributarias se dejan llevar por el gobierno de turno o por la política de turno. A veces la vuelven muy agresiva, es decir, tiene que salir a recaudar como sea. O, a veces, la vuelven muy timorata y pasiva, porque los contribuyentes se están quejando mucho. Hay protestas y frases como “maldita Sunat”, y nadie quiere olas en ese momento. Mi impresión iba a señalar que hemos transitado entre decisiones pendulares de qué cosa debe ser Sunat.

Y, en ese péndulo, ¿dónde está la Sunat que usted hereda?

Hoy todavía está más hacia el lado más pasivo. Pero déjame darte el diagnóstico completo. La Sunat ha sido muy activa en hacer una inversión potente en digitalización, infraestructura y big data. Todo esto es lo positivo que yo he encontrado, y te da un gran potencial para salir a recaudar. Pero también he encontrado una Sunat muy contenida y con las herramientas de control que le da el código tributario debilitadas. No se han actualizado para aplicar determinadas normas. Yo creo que he encontrado una Sunat preparándose para hacer algo importante, pero esperando que se le colocara las normativas relevantes para poder hacerlo. Esa es la razón por la cual estamos confiando en el actual superintendente, Victor Shiguiyama, para que continúe esa labor.

Dentro de ese paquete, como una herramienta adicional para la Sunat, ¿viene la norma antielusiva?

Así es. El Perú necesita tener una norma antielusiva. Si uno ve un mapa, nosotros -creo que junto con Paraguay, Bolivia y Ecuador- somos los únicos que no tenemos una ley antielusiva. Parecemos un paraíso elusivo. Yo creo que el propio sector privado lo ha entendido y tiene una actitud positiva hacia que salga. Lo que sí nos han expresado es que hay algunos temas por afinar, como asegurar que no una discrecionalidad amplia para un solo auditor para decidir qué se va a hacer con una u otra empresa. Para eso estamos constituyendo un órgano veedor, que se va a encargar de monitorear y de asegurarse que la decisión que ha tomado un auditor sea correctamente llevada.

¿Cómo va a estar conformado este órgano?

Eso es justamente lo que estamos trabajando. Lo que hay que intentar es darle la mayor imparcialidad. La norma antielusiva es una norma que ha sido creada para controlar los grandes fraudes. Si uno ve las normas antielusivas en el mundo, se anuncian muy pocos caso al año. Son unos 10 o 20, no más. Por ejemplo, en España, estuvo el caso Messi. Este no es un instrumento de uso masivo. Es un instrumento de uso especializado. Cualquier auditor no va a estar autorizado para utilizarlo. No va a ser una ametralladora que va a apuntar a todo el mundo.