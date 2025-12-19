Horóscopo de HOY, viernes 19 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para retomar proyectos postergados y definir asuntos pendientes. Amor: si actúa con serenidad, su encanto atraerá a esa persona que tanto ansía conocer.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: liquidará un asunto pendiente y sentirá que gana un espacio precioso para otra idea. Amor: su protagonismo será visto por una bella persona quien pronto le hablará.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguien del pasado volverá con ideas poco interesantes pero le hallará lo positivo. Amor: valorarán sus logros en un encuentro fortuito y eso le llenará de expectativas.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: un nuevo contacto será crucial para resolver una situación que amenaza con desbordarse. Amor: tendrá discreción para actuar con la energía necesaria en un roce familiar.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: con un poco de buen humor en lo cotidiano, su entorno laboral se animará a cooperar. Amor: alguien atractivo se presentará de modo imprevisto y resultará incómodo.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su perfeccionismo ayudará a no dejar ningún detalle librado al azar en su proyecto. Amor: un encuentro por el que tiene expectativas se cancelará y le dará cierto desánimo.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: un evento inesperado pondrá su negocio o proyecto al borde del estancamiento. Amor: un sentimiento hostil en la pareja se revelará porque un conflicto no está superado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: se debatirá entre concurrir o faltar con una excusa ante cierto evento. Amor: el momento será propicio para decir lo que no se atreve a la persona que más desea.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: comenzará a ver los frutos de lo que en un principio solo era una idea. Amor: sentirá un fuerte impulso para salir en tren de diversión y se mostrará irresistible.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: en su entorno se producirán aquellos cambios tan esperados. Amor: no será buena idea abundar con historias de ex parejas, será mejor hablar del presente.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirá la oportunidad para vencer esa dificultad que parece insuperable. Amor: cuando la relación parece estar en su mejor momento, un comentario desafortunado surgirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus habilidades fluirán y le darán satisfacciones con problemas que los demás eluden. Amor: cierta persona querrá conocer sus sentimientos y así desatará toda su calidez.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA, SENSIBLE Y AGRADABLE EN TODAS LAS RELACIONES AFECTIVAS QUE INICIA.