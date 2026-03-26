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Resumen

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¿Qué proponen los cinco partidos políticos que lideran la contienda electoral para cerrar la brecha nacional de infraestructura?  | Crédito: andina.com.pe / Composición GEC
¿Qué proponen los cinco partidos políticos que lideran la contienda electoral para cerrar la brecha nacional de infraestructura?  | Crédito: andina.com.pe / Composición GEC
Por Videnza Instituto

La infraestructura es un factor clave para el crecimiento. Sin embargo, en el Perú persisten enormes brechas en cobertura, calidad y sostenibilidad, con marcadas desigualdades territoriales. Cerrarlas exige un esfuerzo sostenido, en el que el principal problema no es el monto invertido, sino la baja eficiencia del gasto. En el contexto actual, con la estabilidad fiscal seriamente comprometida por medidas populistas e irresponsables, resulta fundamental entender cómo se financiarán muchos de los megaproyectos anunciados en la campaña en curso.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.