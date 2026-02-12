Petro-Perú: Plan de promoción se implementaría entre marzo y abril

Escuchar
Por Christian Silva

El plan de promoción de Petro-Perú, en el marco de la reestructuración de la empresa estatal, se implementaría entre marzo y abril, sostuvo el viceministro de Economía, Gerardo López, en el evento ‘Discusión de una hoja de ruta para Petro-Perú’, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

