Petro-Perú: Plan de promoción se implementaría entre marzo y abril

El plan de promoción de Petro-Perú, en el marco de la reestructuración de la empresa estatal, se implementaría entre marzo y abril, sostuvo el viceministro de Economía, Gerardo López, en el evento ‘Discusión de una hoja de ruta para Petro-Perú’, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Justamente, en el panel de discusión del evento, Ángel Delgado, director del Proyecto de Reestructuración de Petro-Perú en Proinversión, señaló que el último miércoles se aprobó el primer plan de promoción de la compañía pública.

“Dado el sentido de urgencia, ayer [miércoles] aprobamos formalmente el primer plan de promoción. Esta hoja de ruta inicial es el marco que va a dictaminar las reglas de juego respecto a cómo vamos a implementar el decreto de urgencia, cómo vamos a estabilizar la empresa y luego a transformarla”, señaló.

Cabe recordar que en enero el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, sostuvo que contaban con un plazo de 60 días para aprobar este plan de promoción, como parte de la Fase 2 de la reestructuración de la empresa pública.

¿En qué consiste este plan inicial aprobado? Según Delgado, se establecieron criterios para determinar a futuro los bloques patrimoniales de Petro-Perú. En esta etapa se contará con la participación de la Deloitte, agregó.

Detalló que los criterios no son factores comunes como operaciones en ‘upstream’, refinerías, puertos o terminales, sino que apuntan a preservar e incrementar el patrimonio de Petro-Perú.

Estos criterios son la autonomía funcional de los activos de Petro-Perú, la preservación de sinergias, el flujo de caja de los activos de la estatal para que haya la posibilidad de que se introduzca capital privado, y el apetito del mercado.

Delgado sostuvo que no hay una fecha establecida para anunciar los grupos patrimoniales. Estos no serán anunciados en conjunto; habrán planes de promoción específicos.

“Seguramente en uno o dos meses puedo tener aprobado un plan de promoción específico. Creemos que lo primero que vamos a atacar para empezar a tener flujos para Petro-Perú puede ser el ‘upstream’, los lotes petroleros’. Cada bloque patrimonial y cada activo responde a diferentes perfiles de riesgo y de potenciales inversionistas”, expresó.

Financiamiento

Delgado también sostuvo que vienen buscando la estabilización de la empresa estatal y en paralelo fortalecer su operación.

“Esperamos en una semana o dos anunciar a alguna banca importante que va a seguir apostando por el Perú y la empresa. En esta primera etapa, los flujos que entrarán van a ser del sector privado y no del Tesoro Público. [...] No se le podía dar un cheque en blanco a Petro-Perú desde el Tesoro”, apuntó.

Ante los medios, Delgado precisó que aún están trabajando en concretar este financiamiento, además de que vienen buscando diversas fuentes de financiamiento para generar capital de trabajo para Petro-Perú.

“Algunas [formas de financiamiento] son más ingeniosas y sofisticadas que otras. En función de eso vamos a determinar exactamente el monto que va a entrar de la banca privada internacional”, agregó.

Consultados sobre si este financiamiento será con garantía del Estado o no, Proinversión indicó que de momento están definiendo la modalidad para la reestructuración.

“Lo primero es definir la modalidad de reestructuración para cada bloque patrimonial y para ello estamos evaluando más de una posibilidad. Por el momento no podemos adelantar más”, precisó la entidad.

Pérdidas

Diego Macera, director del IPE, indicó en el evento que el apoyo del Estado a Petro-Perú ha sido de S/25.300 millones entre el 2013 y el 2025. De esta cifra, unos S/15.400 millones son aportes de capital, S/8.700 millones son garantías del gobierno y S/1.200 millones en préstamos.

Además, sostuvo que la estatal obtuvo resultados negativos fiscales de casi S/19.000 millones entre 2013 y 2024.

A ello agregó que la deuda de la petrolera se multiplicó más de 10 veces desde el 2013. En ese año, la deuda total llegaba a unos US$617 millones y para el tercer trimestre de 2025, hasta US$6.388 millones.

Para Macera, el problema central de Petro-Perú es su gobernanza, con un nivel de rotación alto que dificulta la posibilidad de tomar decisiones fuertes y tener un seguimiento a mediano plazo.

Desde el 2016 Petro-Perú ha tenido 19 presidentes en el directorio, siendo 11 los que pasaron entre el 2021 y 2025, y cuyo tiempo de permanencia promedio es de cinco meses.

Además, en el actual quinquenio, 11 gerentes generales han liderado la compañía pública.

“Con este nivel de rotación absurdo es bien complicado que puedas tomar alguna decisión medianamente fuerte con una autoridad política y que puedas hacer seguimiento a plazo mediano”, acotó.