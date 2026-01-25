“Y en cambio tú”, por Irene Vallejo

Escuchar
"Cuando intentamos imitar a otros, descubrimos la imposibilidad de la impostura", dice Irene Vallejo.

"Cuando intentamos imitar a otros, descubrimos la imposibilidad de la impostura", dice Irene Vallejo. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Por Irene Vallejo

Todavía duele aquel recuerdo de infancia, el escozor de las voces adultas: tu prima es más obediente, mira a ese niño que no llora, ojalá aprendas a comportarte como tu amiga o tu hermano, fíjate qué notas saca, es el mejor del equipo, la más simpática; en cambio tú... El alud de reproches te arrastraba a una competición sigilosa y hacía aflorar tus inseguridades, tu miedo, tu timidez. Lo peor de las comparaciones es que dañan por igual al perjudicado y al ensalzado: crean cuñas de aversión, enrarecen amistades, presionan a unos y menosprecian a otros.

