El exparlamentario y exministro Daniel Mora indicó este viernes que evaluará si jura o no al cargo de congresista en caso resulte electo este domingo 26 de enero.

Añadió que si bien manifestó su renuncia irrevocable a su postulación a través del Partido Morado, su candidatura no puede ser retirada por un “tema legal”.

“Si la parte legal me dice que no puedo retirar mi candidatura, yo no puedo tomar ninguna acción en este momento que me permita hacerlo, simplemente me queda esperar que pase el proceso electoral y esto puede haber resentido mi candidatura”, sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Evidentemente, yo no tengo una bola de cristal para decirle qué puede pasar y no puedo ver el futuro. Lo evaluaremos [si juro al cargo] después de las elecciones y cuando termine el proceso electoral mi decisión será compartida oportuna y dignamente”, señaló.

Daniel Mora consideró que “se ha hecho un drama tremendo” sobre la denuncia familiar en su contra cuando “no correspondía tanta exageración mediática”. Explicó, en ese sentido, que todo lo ocurrido desde que se hizo público este caso le ha “permitido comprender lo ruin que puede ser la política”.

"Tengo una vida y una reputación ganada durante muchísimos años en el Perú y se me está haciendo daño por algo que no correspondía. No era sentencia, era un tema familiar, era un problema familiar. Ni siquiera había pasado a una investigación fiscal. Se ha hecho un drama tremendo. Ha habido una exageración mediática morbosa", señaló.

El pasado jueves 16 de enero, Daniel Mora renunció a su candidatura al Congreso y a su militancia en el Partido Morado luego de que se hiciese público que el 20 de marzo del 2019, Lilia Jaureguy, su esposa, lo denunció por violencia familiar.

-“Si el candidato quiere renunciar, nadie se lo puede impedir”-

Al ser consultado respecto a lo dicho por Mora, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, Luis Carrasco, aseveró que el exministro podría renunciar a su candidatura si se acerca a su oficina y legaliza su firma. Detalló que nada “le puede impedir” a un postulante a dimitir.

“Jamás se ha emitido una resolución que diga que se rechaza la renuncia, no se ha presentado una carta del señor Mora. Si el candidato quiere expresar su deseo de renunciar, nadie le puede impedir que vaya a mi oficina y renuncie. No puedo adelantar opinión a lo que suceda, pero si él [Daniel Mora] se acerca yo le daré las facilidades para que legalice su firma y presente su renuncia”, manifestó.

Hace algunos días, Carrasco había explicado que la renuncia de Daniel Mora a su candidatura al Parlamento anunciada a través de su cuenta de Twitter “es una falacia”, debido a que la misma no se puede hacer efectiva a menos que el exministro se presente ante dicho organismo para aprobar su renuncia y validar su firma.