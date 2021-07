Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, y el excandidato presidencial de ese partido, Yonhy Lescano, marcaron distancia de su correligionario Alfredo Barnechea, quien descalificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), azuzó a no aceptar la decisión final del tribunal electoral e incluso hizo un llamado al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo.

“Esta pelea no termina con la proclamación del Jurado [Nacional de Elecciones]. Este jurado es espurio. No vamos a aceptar a un presidente nulo [...]. Vamos a pelear y no vamos a reconocer el fraude”, dijo durante una actividad pública el 30 de junio.

“Vamos a un gran gobierno de transición nacional para hacer unas nuevas elecciones generales limpias, sin fraude. [...] Acá hay una cosa fundamental. Se ha creado lo que no había hace pocos meses. Acá hay una alianza invencible de civiles y militares”, agregó.

Guevara y Lescano señalaron que las declaraciones de Barnechea son “antidemocráticas”. Agregaron que ameritaría que el partido lo someta a un proceso disciplinario, pero no será posible debido a la crisis interna que atraviesa la agrupación, que en estos momentos no cuenta con un comité de disciplina.

Guevara hizo hincapié en que “el señor Barnechea habla a título personal”. “Es una declaración antidemocrática que está lejos de la esencia, la tradición y la filosofía de Acción Popular”, dijo.

“Es su opinión, eminentemente personal. Por lo tanto, es el único responsable. No puedo negar que cuando alguien milita en un partido, [lo que declare] puede tener connotación contra el partido. Pero no es una declaración institucional. Está muy lejos de la esencia del partido. Ameritaría [que se abra un proceso disciplinario], pero lamentablemente no tenemos tribunal de disciplina. Es una falencia que tenemos por la crisis política que atravesamos”, añadió en diálogo con El Comercio.

Lescano señaló que las declaraciones de Barnechea son “terribles” e “indignantes”. “Son declaraciones antidemocráticas. Considero que ha influenciado su condición de exaprista. Hay que rechazar este tipo de declaraciones porque, en el fondo, lo que está haciendo es llamar a un golpe de Estado”, agregó.

“Dirigirse al comandante general de las Fuerzas Armadas, a los miembros del Ejército [...] son declaraciones de una persona que cree que estamos en una dictadura”, exclamó.

“Me parece totalmente indignante y creo que el Comité Político del partido debe emitir un pronunciamiento rechazando esto. Son declaraciones repugnantes, anti patrióticas”, añadió Lescano.

Ya durante la campaña presidencial, Lescano había marcado distancia de Barnechea y otros dirigentes de su partido, como Víctor Andrés García Belaunde y Raúl Diez Canseco.

Meses antes se esperaba que Lescano dispute las elecciones internas en Acción Popular con Barnechea, pero este último optó por retirar su candidatura.

Ahora, Lescano asegura: “Cada vez desconozco más al señor Barnechea. No creo que sea un militante de convicción de Acción Popular. Daña terriblemente la imagen del partido. [...] Nunca habíamos tenido declaraciones de esa catadura. Es lamentable. Parece un dictadorzuelo más”.

En tanto, el vocero de la bancada de Acción Popular, Franco Salinas, aseguró que en su partido “siempre se opta por respetar la democracia y las libertades”.

Salinas evitó referirse directamente a las declaraciones de Barnechea y precisó que no se ha tomado una postura institucional sobre los cuestionamientos a las elecciones.

“En quincena de mayo [un mes antes de la segunda vuelta] hubo un plenario en el que, de alguna u otra manera, se dijo que ninguna de las dos partes [Pedro Castillo y Keiko Fujimori] nos representaban. [...] Se emitió un comunicado que no decía ‘voten por A o B candidato. [...] Después de eso, no nos hemos pronunciado sobre lo que está pasando en el jurado”, señaló.

Datos

Acción Popular planea realizar elecciones internas en setiembre, en medio de una crisis partidaria que la ha fraccionado.

En las elecciones generales de este año, la agrupación ha logrado 16 escaños.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, cuatro de los congresistas electos serían allegados a Lescano: Raúl Doroteo (Ica), Elvis Vergara (Ucayali), Carlos Zeballos y Jorge Luis Flores (ambos de Puno). En tanto, Maricarmen Alva (Lima), Jhaec Espinoza (Áncash) y Pedro Martínez (Arequipa) serían allegados al ala conservadora de Alfredo Barnechea. En este informe encontrará más detalles: Congreso 2021-2026: ¿cuáles serían las facciones que se perfilan para el nuevo período?

TE PUEDE INTERESAR