Por Ana Bazo Reisman, enviada especial a Piura, y Martín Calderón P.

Un día después de que el postulante presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, suscribiera una serie de compromisos democráticos, su rival en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, anunció que evalúa firmar una hoja de ruta.

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que para ello mantiene conversaciones con los equipos técnicos de los partidos que han respaldado su candidatura. Aunque no precisó cuáles, ya se han pronunciado a su favor el Partido Popular Cristiano (PPC), Victoria Nacional y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

“Eso [firmar una hoja de ruta] es algo que se está evaluando. Estamos conversando con los diferentes grupos que han ido expresando su apoyo públicamente. Estamos en coordinación con ellos y con sus equipos de planes de gobierno”, dijo este jueves.

“Somos conscientes de que el próximo Congreso no tendrá mayoría y tenemos que buscar consensos”, agregó.

Además, cuestionó el acuerdo entre Castillo y la expostulante presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. “En la primera vuelta, uno de los más grandes críticos de la señora Mendoza fue el señor Castillo, cuando la tildaba de farsante y oportunista. Ahora vemos que todos ellos se unen. La verdad es que todo esto para mí es una farsa, es una mentira”, dijo.

En opinión de Fujimori, “está muy clara cuál es la estrategia que ellos tienen. [...] El señor Vladimir Cerrón, la señora Mendoza y el señor Pedro Castillo son lo mismo”.

Promesas

En una parada breve en el caserío de Pueblo Nuevo, en Morropón (Piura), Fujimori anunció nuevamente “el regreso de los tractores” para la población dedicada a la agricultura. “Sabemos que, además de los servicios básicos que necesitan, agua y desagüe, que se va a cumplir en un gobierno de Fuerza Popular, hay un compromiso para apoyar a nuestros hermanos agricultores, para la construcción de reservorios, de canales de irrigación, traer semillas mejoradas, traer créditos, pero -sobre todo- volver a traer los tractores nuevamente acá”, exclamó por megáfono.

Fujimori también se detuvo en el caserío de Malacasí, distrito de Salitral, donde volvió a hacer estos ofrecimientos. “¿Cuál es la propuesta que tenemos para los hermanos agricultores aquí, en Salitral y en todo el Perú? Tenemos que hacer que tengan acceso al agua, ya sea en la construcción de reservorios o de pozos, hacer canales de irrigación para que el agua pueda acceder directamente a sus chacras, traer las técnicas del riego tecnificado, el riego por aspersión, las semillas mejoradas”, señaló

Luego, añadió: “Crearemos un fondo para poder bajar el precio de los fertilizantes y de los abonos que han subido de precio y están muy altos. Haremos que los técnicos vuelvan a caminar el campo y, por supuesto, ayudaremos a que los productos salgan a mejores mercados, que les paguen mejores precios, y -como antes- traeremos nuevamente los tractores y las maquinarias directamente a las comunidades”.

Cuestionamientos

El último miércoles, la candidata Fujimori, estuvo en la región de Tumbes como parte de sus actividades de campaña. Durante todo el recorrido -desde su traslado del aeropuerto Pedro Canga Rodríguez hasta la última parada en el centro poblado Pampa Grande- la postulante naranja se movilizó en un vehículo negro de marca Haval.

De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, los dueños de la camioneta son el excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes y su esposa, Yojany Rujel Sullón, quien fuera jefa zonal de Migraciones en Tumbes cuando se produjo la fuga del ex juez supremo César Hinostroza el 7 octubre del 2018. En aquel caso el Ministerio Público abrió investigación contra Yhenifferd Bustamante Moretti, por entonces inspectora de la dependencia. Hasta su separación de la entidad, Bustamante había sido subordinada de Rujel Sullón.

Desde Morropón, El Comercio le consultó a Fujimori sobre la relación que tendría con Rujel y, de ser el caso, por qué se le prestó su vehículo. “Yo no conozco. No he conversado con ella. Ustedes me han visto que, en cada gira, en cada región, yo me subo a los carros que la campaña regional me proporciona y eso ha sido”, respondió a este Diario.

En Tumbes, Fujimori se movilizó en un vehículo negro que le pertenece al excongresista fujimorista Juan Carlo Yuyes y su esposa, Yojany Rujel Sullón, quien fuera jefa zonal de Migraciones en Tumbes cuando se produjo la fuga del ex juez supremo César Hinostroza el 7 octubre del 2018. (Foto: César Campos)

“No tengo ninguna relación con la señora. En todo caso, le agradezco al excongresista Yuyes su voluntad de querer ayudar a esta campaña”, aseveró Fujimori.

En su momento, Yuyes había rechazado públicamente cualquier implicación de su esposa o el partido Fuerza Popular en el escape por Aguas Verdes hacia Ecuador (con destino final en España) del exmagistrado Hinostroza, hoy reclamado por la justicia peruana por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Ante las versiones que circulan en redes sociales que intentan relacionar a mi esposa con la responsabilidad de facilitar la salida del país del exjuez César Hinostroza, debo indicar a la opinión pública lo siguiente: mi esposa Yojany Rujel cuenta una trayectoria profesional de 23 años. En la fecha en la que se realizó la fuga del exmagistrado, ella no se encontraba ni en las instalaciones ni a cargo de supervisar las labores del personal en servicio. En dicha fecha, era otra persona la encargada de realizar esa labor”, tuiteó Yuyes el 19 de octubre del 2018.

Además, este jueves aseguró a El Comercio: “A nivel administrativo, donde ella trabaja, hubo una investigación, como es lógico, y finalmente quedó archivado porque de dichos a hechos, no se podía probar absolutamente nada. En el caso del Ministerio Público, ella fue citada como testigo, y ahí quedó todo, hasta donde ella y yo tenemos conocimiento”.

Sobre el vehículo prestado, dijo: “Yo soy militante de Fuerza Popular, he sido congresista y también candidato al gobierno regional [de Tumbes] en el 2014 por Fuerza Popular. La actual campaña está apoyada por muchos simpatizantes, militantes y amigos que lo desean hacer, como es mi caso. Yo he prestado la camioneta. En la tarjeta de propiedad estamos ambos por un tema conyugal”.

Los debates del JNE en agenda

Fujimori cerró su jornada de este jueves en la Plaza de Morropón, donde volvió a referirse a Castillo. Esta vez, comentó declaraciones de su rival político sobre los debates que espera realizar el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Ha señalado en la tarde que él está a la espera de la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones para los posibles debates. Eso es una mentira. Ahora entiendo por qué se quiere esconder bajo las faldas de la señora Verónika Mendoza. Lo que ha ocurrido es que el señor Castillo no quiere debatir”, dijo.

“Nosotros hemos propuesto y hemos aceptado participar en los cuatro debates del Jurado: dos presidenciales, uno de vicepresidentes y otro del equipo técnico. Sin embargo, el equipo del señor Pedro Castillo lo que ha dicho es que ellos van a debatir en solo uno. [...]. ¿Qué le digo, señor Castillo? No mienta. No sea cobarde. No se corra. Acepte los cuatro debates porque esto va a beneficiar a toda la población”, agregó.

Fuentes de El Comercio informaron que el JNE ha convocado nuevamente a los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular para que dialoguen y lleguen a un acuerdo sobre el número de debates presidenciales en los que participarán.

