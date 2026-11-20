La especialización y la actualización tecnológica forman parte del desarrollo de nuevas propuestas en el sector odontológico peruano. En este escenario destaca el Dr. Manuel Cappillo, especialista en estética dental, rehabilitación oral e implantología, quien recientemente visitó Harvard School of Dental Medicine, en Estados Unidos, como parte de su apuesta por la formación continua y el fortalecimiento de su actividad profesional.

Con estudios de posgrado en Brasil, Cappillo dirige Clínica Dr. Cappillo, empresa que desarrolla servicios de odontología estética y rehabilitación oral. Su propuesta combina procedimientos especializados, herramientas tecnológicas y una oferta que se amplía hacia la medicina estética, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en el mercado peruano.

Tecnología dental y diversificación de servicios

Uno de los principales diferenciales que destaca Clínica Dr. Cappillo es el uso de microscopía en tratamientos con carillas cerámicas, una herramienta que permite trabajar con mayor precisión durante los procedimientos odontológicos. La empresa también ofrece implantes dentales, rehabilitación oral y otros tratamientos orientados a la estética y funcionalidad dental.

Como parte de su diversificación, la clínica incorpora servicios de medicina estética realizados por especialistas, entre ellos aplicaciones de toxina botulínica (bótox), ácido hialurónico y tratamientos corporales. Esta ampliación busca integrar diferentes alternativas de cuidado estético dentro de su propuesta de atención. Actualmente, la empresa cuenta con una sede ubicada en Miraflores, desde donde desarrolla su oferta de servicios odontológicos y estéticos.

Formación internacional y posicionamiento profesional

Además de su actividad clínica, Cappillo desarrolla labores académicas y capacitaciones especializadas dirigidas a odontólogos peruanos y extranjeros. Según la información proporcionada por la empresa, también ejerce como docente en el Colegio Odontológico de Lima y participa en programas formativos realizados en diferentes ciudades y países.

Su reciente visita a Harvard School of Dental Medicine representa un nuevo paso en esta trayectoria. “Siempre he creído que la formación no tiene límites. Uno nunca deja de aprender”, señaló el especialista al referirse a la importancia de continuar ampliando sus conocimientos.

Cappillo también ha desarrollado una presencia en medios de comunicación, participando como especialista invitado en programas como América Hoy y Mande Quien Mande, de América Televisión, así como en espacios de Telemundo. Estas apariciones han contribuido a ampliar la visibilidad de su trabajo y de su clínica.

De cara a los próximos años, Clínica Dr. Cappillo busca consolidar su posicionamiento y desarrollar proyectos que integren odontología, medicina estética, educación y comunicación. La empresa plantea continuar fortaleciendo su propuesta mediante la especialización profesional, la incorporación de tecnología y la diversificación de sus servicios.