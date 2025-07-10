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Qore ya está disponible y puede gestionarse desde la app Banca Móvil BCP en la zona “Descubre Qore”. Foto: GEC.
Qore ya está disponible y puede gestionarse desde la app Banca Móvil BCP en la zona “Descubre Qore”. Foto: GEC.
Por Redacción EC

BCP lanzó Qore, su nuevo programa de lealtad que busca recompensar a sus clientes a través de experiencias únicas y beneficios exclusivos para los distintos aspectos de su vida cotidiana.

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