Empresa vinculada a director del MTC ganó licitaciones con ese ministerio

El director de la Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT), Paul Concha Revilla, fue miembro del directorio de la empresa Salmón Corp S.A.C. desde el 2014 hasta marzo del 2017, de acuerdo con la declaración de intereses que presentó este alto funcionario a mediados de este año.

Salmón Corp S.A.C. es una empresa que inició sus actividades en noviembre de 1998. Entre sus principales negocios está la elaboración de documentos de seguridad a empresas públicas y privadas. Entre ellos, destaca la emisión de licencias de conducir.

Solo en el 2018 dicha empresa ganó licitaciones con el Estado en 15 oportunidades por un valor aproximado de S/10’600.000. De ese total, los dos contratos de mayor valor fueron los que firmó con el MTC en marzo y junio último, por un estimado de S/2’386.000 cada uno.

En esas dos oportunidades, el MTC pagó por “la adquisición de insumos para la producción de licencias de conducir”.



Previo a esto, la última vez que Salmón Corp S.A.C. había licitado con el MTC fue en el 2015, por un valor de S/64.920 por la impresión de formatos récord de conductores. Y antes de eso había ganado ocho licitaciones en el 2008, 2006 y 2005. Ninguna de ellas superaron los S/40.000, según los registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

—Asegura no tener vínculos—

Consultado por este Diario, Concha aseguró que una vez que asumió la dirección de la DGTT, en marzo del 2017, se desvinculó de Salmón Corp S.A.C. También indicó que no tiene acciones en dicha empresa.

Sobre las dos licitaciones ganadas este año en el MTC, el funcionario dijo que la OSCE estableció que no había conflicto de intereses al ser él ex miembro del directorio de Salmón Corp S.A.C. Recordó que la empresa competidora presentó ese argumento en el proceso de licitación, pero fue descartado por el ente supervisor. Según Concha, no hay ninguna irregularidad.

A mediados de este año, #NoTePases denunció que el MTC entregaba una hoja A4 en blanco como constancia de brevete a raíz del desabastecimiento de plástico que tenía esta entidad con su proveedor.



Según Concha, ello se debió a los reclamos que competidores de Salmón Corp S.A.C. presentaron ante la OSCE, lo que hacía demorar la firma del contrato de servicios con el MTC.