Manuel Burga: 4 preguntas tras ser declarado no culpable

Esta semana, la justicia de Estados Unidos declaró no culpable a Manuel Burga del cargo por asociación ilícita en torno a las investigaciones por el caso de corrupción FIFAgate.



El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) retornó a nuestro país el miércoles, luego de afrontar este proceso por presunta corrupción que implica a unas 40 autoridades de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

- ¿Por qué fue investigado Burga? -

Al ex presidente de la FPF se lo detuvo en el mes de diciembre del 2015 debido a una orden de captura internacional dada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pasó un año en prisión, sin embargo, al llegar a Nueva York afrontó el proceso en libertad bajo fianza.

Fue investigado por aceptar sobornos a cambio de la concesión de valiosos derechos de transmisión por televisión de partidos internacionales de fútbol. Según la fiscalía peruana habría recibido 4.4 millones de dólares

- ¿Qué significa "no culpable"? -

Uno de los términos usados por la corte estadounidense fue "no culpable", frase muy común en los procesos de dicho país en la que se refiere a la falta de pruebas.

"No había ninguna prueba de que (Burga) recibió dinero", afirmó Bruce Udolf, abogado del ex dirigente peruano. Y es que en dos años de investigación no se pudo comprobar su culpabilidad.

- ¿Quiénes más eran investigados? -

El caso FIFAgate es uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años a nivel mundial. Varios sobornos quedaron en evidencia en actividades como la transmisión de torneos como la Copa América y la Copa Libertadores.

Hay más de 40 dirigentes investigados y 24 ya fueron declarados culpables. Junto a Manuel Burga también se investigó a otros dos dirigentes: Ángel Napout, ex presidente de la Conmebol y de la federación paraguaya, y José María Marín, ex jefe de la federación brasileña.

Ellos también eran investigados por aceptar sobornos entre el 2010 y 2014 a cambio de la concesión de valiosos derechos de transmisión por televisión de partidos internacionales de fútbol. El 22 de diciembre ambos fueron declarados culpables.

- ¿Qué pasará con Manuel Burga? -

El ex dirigente peruano se encuentra en nuestro país. Llegó un día después de conocerse la sentencia del tribunal estadounidense y anunció que retomará su carrera de abogado.

“Mi historia en el fútbol ha terminado”, dijo Burga tras conocer el veredicto. Es así como puso fin a su carrera dirigencial luego de estar al frente de la Federación Peruana de Fútbol entre el 2002 y 2014.



