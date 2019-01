La Municipalidad de Miraflores informó que Carlos Simon Lozada ya no trabajará como Gerente de Sistemas y Tecnologías de la Información, cargo al que fue designado hace una semana.



Se trataba de uno de los 16 funcionarios municipales que laboró en la gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad de Lima, donde era jefe de la Subgerencia de Tecnologías de la Información.

►Miraflores: 16 ex funcionarios de Castañeda ahora están en la comuna distrital

►Molina sobre funcionarios de Castañeda: “Les preguntaré si tienen juicios”



La Municipalidad distrital de Miraflores informa que el Sr. Carlos Simon Lozada ha dejado de trabajar en esta corporación municipal. — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) 8 de enero de 2019

Según informaron fuentes de la comuna distrital a este Diario, se le retiró la confianza tras conocerse de la denuncia por violencia familiar contra Simon Lozada, que data del año 2013. Por el momento no se ha designado a un reemplazo.

De los 36 nuevos gerentes y subgerentes de la Municipalidad de Miraflores, 16 (incluido Simon Lozada) pertenecieron a la gestión de Castañeda Lossio y fueron designados para ocupar los mismos cargos.

Entre ellos están Adbul Miranda y Mario Casaretto, quienes repiten cargo en Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, respectivamente. Así como la ex teniente alcaldesa Patricia Juárez que trabajará como Secretaria General de la comuna distrital.

Nuevos funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Difusión

El último lunes, durante una entrevista en radio Capital, el alcalde Luis Molina fue consultado sobre el proceso administrativo que tendría abierto Simón Lozada en la comuna metropolitana. Al respecto, el burgomaestre dijo que pediría la revisión de todos los currículums de sus nuevos funcionarios. "Hoy (el lunes) me voy a reunir con los 16 funcionarios para que me digan si tienen algún problema personal o un juicio, pero no creo porque sino me habrían dicho", detalló.

Lee también: