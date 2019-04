"Avengers: Endgame": ¿por qué Marvel Studios cambió al actor que haría de Hulk?

"Avengers: Endgame" se estrenará a finales de abril de este año 2019, presentando el final de muchos de sus héroes originales que comenzaron su carrera cinematográfica hace más de 10 años. A lo largo de ese tiempo, el MCU ha sufrido varios cambios, siendo uno de los más drásticos el cambio de actor de Hulk.

Originalmente, Edward Norton había sido elegido como Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel, protagonizando una de las primeras películas de esta franquicia junto con Iron Man. Sin embargo, la misma recibió duras críticas negativas y finalmente culminó con el reemplazo de su actor principal por Mark Ruffalo.

¿Qué pasó entre Marvel Studios y Edward Norton? El actor había sido nominado tres veces por la academia y había demostrado estar a la altura al interpretar "The Incredible Hulk". Sin embargo, en el 2010 y cuando comenzó la filmación de la primera película de los Vengadores, Marvel emitió un comunicado sobre este cambio:

"Hemos tomado la decisión de no traer a Ed Norton de regreso para retratar el título de Bruce Banner en los Vengadores. Nuestra decisión no es una basada en factores monetarios, sino más en la necesidad de un actor que reluzca por su espíritu creativo y colaborativo con otros de nuestros talentosos actores del elenco." Publicó la compañía alegando que Edward Norton no era un jugador de equipo.

"The Avengers demanda jugadores que formen parte de un conjunto, así lo evidenció Robert, Chris H, Chris E, Sam, Scarlett y todo nuestro talentoso elenco. Estamos buscando anunciar el nombre del actor que llene estos requerimientos, y que sea apasionado con el icónico rol que vendrá en las próximas semanas".

Esto no fue tomado como algo positivo para Edward Norton y su equipo legal, ya que básicamente decían que él era un actor con el cuál era difícil trabajar. Entonces, se lanzó un contra-argumento en una publicación oficial donde dijeron que la verdadera razón si era el dinero:

"La declaración ofensiva de Kevin Feige en Marvel es intencionalmente engañosa, un inapropiado intento de pintar a nuestro cliente desde una perspectiva negativa. Aquí están los hechos: hace dos meses, Kevin me llamó y dijo que quería que Edward repitiera el papel de Bruce Banner en The Avengers. Me dijo que sería su fantasía traer a Edward al escenario junto con el resto del elenco a la ComiCon y convertirlo en el evento de la convención.

Cuando dije que Edward estaba definitivamente abierto a esta idea, Kevin estaba muy emocionado y acordamos que Edward debería reunirse con Joss Whedon para discutir el proyecto. Edward y Joss tuvieron una muy buena reunión (confirmada por Feige para mí) en la que Edward dijo que estaba entusiasmado ante la posibilidad de ser parte del elenco. Marvel posteriormente le hizo una oferta financiera para estar en la película y ambas partes comenzaron a negociar de buena fe.

El miércoles pasado, después de varias semanas de discusiones civiles e incontenibles, pero antes de llegar a un acuerdo, un representante de Marvel llamó para decir que habían decidido ir en otra dirección con la parte. Esto nos pareció una decisión financiera pero, en cualquier caso, es una prerrogativa total, y aceptamos su decisión sin rencor. Sabemos que muchos fanáticos han expresado su decepción pública con este resultado, pero esto no es una excusa para los comentarios acusadores y enérgicos de Feige. En contra de lo que Kevin implica aquí, Edward estaba esperando la oportunidad de trabajar con Joss y los otros actores en el elenco de los Vengadores, muchos de los cuales son amigos personales de este. La declaración de Feige es poco profesional, falsa y claramente difamatoria. El talento de Norton, la incansable ética laboral y la integridad profesional merecen más respeto, al igual que los fanáticos de Marvel." Finalizó enérgicamente su defensa legal.

Más adelante, Marvel anunciaría que el reemplazo de Edward sería Mark Ruffalo, quien se convirtió rápidamente en el favorito Hulk hasta el día de hoy. Años después en el 2014, Edward Norton rompió su silencio de la situación por primera vez, y tenía otra historia que contar incluso difiriendo con el anuncio de sus representantes legales en el 2010.

Norton mencionó que había sido él quien dejó el rol de la película, y estas fueron sus palabras en el programa 'Fresh Air' de la NPR:

"Siento que experimenté lo que quería, lo disfruté muchísimo, de verdad. Sin embargo, observé el balance del tiempo de vida que uno pasa haciendo este tipo de películas, y no solo eso, sino también publicándolas junto a todas las obligaciones que eso conlleva. Había demasiadas cosas, quería más diversidad. De alguna manera elegí continuar en mi camino de tener diferentes experiencias." Confesó el actor ante las críticas a Marvel.

Tal vez, en algún nivel inconsciente, no quería asociarme a solo una cosa que podría degradar mi efectividad como actor en los personajes. Creo que puedes hacer cualquier cosa una vez, pero si lo haces demasiadas veces puede convertirse en un traje que es difícil de quitar en los ojos del público. Si hubiera continuado con eso no habría hecho Moonrise Kingdom, ni Grand Budapest, ni Birdman, porque todos se superponían con la filmación de los Vengadores. Y esas fueron más la prioridad para mí, pero sigo siendo un gran fan y estoy muy feliz de haberlo hecho una vez."

Esta declaración cerró el tema para siempre, y Edward Norton quedó como todo un caballero al admitir la verdad sobre su deseo de crecer más como actor en diferentes papeles. Desde entonces, Mark Ruffalo ha seguido con el manto de Hulk y ahora se han vuelto inseparables.

"Avengers: Endgame" se estrenará el próximo 24 de abril del 2019 y presentará la última batalla de los Vengadores contra Thanos, en un intento desesperado de volver a ver a sus compañeros de batalla que desaparecieron luego del famoso 'Snap'.