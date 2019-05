Cannes 2019: estos son los filmes que compiten por la Palma de Oro | FOTOS

Estas son las 21 películas que competirán a partir del 14 de mayo por el máximo galardón del Festival de Cannes 2019:

- "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch (Estados Unidos), en apertura. Con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y una horda de zombis liderados por Iggy Pop y Tom Waits.

Escena de "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch (Estados Unidos)

- "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar (España). Retrato de un director melancólico encarnado por Antonio Banderas, junto a Penélope Cruz. La cinta más autobiográfica del cineasta español.

Escena de "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar (España)

- "El traidor" de Marco Bellocchio (Italia). Basado en la historia del primer arrepentido de la mafia siciliana. Coproducida por Brasil.

Escena de "El traidor" de Marco Bellocchio

- "The wild goose lake" de Diao Yinan (China). Filme negro sobre la relación entre un líder de una banda en busca de redención y una prostituta.

Escena de "The wild goose lake" de Diao Yinan

- "Parásito" de Bong Joon Ho (Corea del Sur). Una familia en el paro se interesa por el ritmo de vida de una familia riquísima, hasta que sus destinos se cruzan.

Escena de "Parásito" de Bong Joon Ho

- "El joven Ahmed" de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica). Sobre la radicalización de un adolescente.

Escena de "El joven Ahmed" de Jean-Pierre y Luc Dardenne

- "Roubaix, une lumière" de Arnaud Desplechin (Francia). Inspirado en un hecho real sobre un grupo de policías. Con Léa Seydoux ("La vida de Adèle").

Escena de "Roubaix, une lumière" de Arnaud Desplechin

- "Atlántico" de Mati Diop (Francia/Senegal), ópera prima. En un suburbio de Dakar, los trabajadores de una obra deciden dejar el país en busca de una vida mejor.

- "Matthias y Maxime" de Xavier Dolan (Canadá). Dos amigos en la veintena empiezan a sentirse atraídos mutuamente.

Escena de "Matthias y Maxime" de Xavier Dolan

- "El pequeño Joe" de Jessica Hausner (Austria). Sobre la manipulación genética en un futuro próximo.

- "Mektoub my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche (Francia). Segunda parte de "Mektoub my love: canto uno", en competición en la Mostra de Venecia en 2017, una oda al amor y al deseo que sigue a un grupo de jóvenes en los años 1990.

- "Sorry we missed you" de Ken Loach (Gran Bretaña). La lucha diaria de una familia contra la precariedad en Inglaterra.

- "Los miserables" de Ladj Ly (Francia), ópera prima. La violencia policial en un suburbio de París, donde vive el director.

Escena de "Los miserables" de Ladj Ly

- "A hidden life" de Terrence Malick (Estados Unidos). La historia de Franz Jägerstätter, un objetor de conciencia austriaco que fue ejecutado por los nazis.

" de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles (Brasil). Un director viaja al interior de Brasil y se da cuenta de que los habitantes esconden secretos peligrosos. Con Sonia Braga.

- "La Gomera" de Corneliu Porumboiu (Rumania). Un policía rumano que llega a la isla canaria de La Gomera para ayudar a un delincuente a escapar de la cárcel.

- "Frankie" de Ira Sachs (Estados Unidos), con Isabelle Huppert y Marisa Tomei. Tres generaciones participan en una experiencia de un día: un viaje a la ciudad portuguesa de Sintra.

- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma (Francia). Una pintora del siglo XVIII recibe el encargo de hacer el retrato de boda de una joven.

- "It must be heaven" del palestino Elia Suleiman. Relato autobiográfico sobre el exilio del director de su Palestina natal.

- "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino (Estados Unidos). Noveno filme del director que revisita el Los Angeles de 1969 a través de la historia de una estrella de televisión y su doble para las escenas de acción, con Leonardo DiCaprio y Brad Pritt.

Escena de "Érase una vez en Hollywood", de Tarantino.

- "Sibyl" de Justine Triet (Francia). Una escritora reconvertida en psicoanalista, decide volver a escribir y encuentra inspiración en una joven que le hace revelaciones.