"Us": mira el terrorífico tráiler de la nueva película de Jordan Peele | VIDEO 

Como un regalo de Navidad a todos los amantes del terror y suspenso, el primer tráiler de la película "Us" acaba de ser revelado. Esta cinta es la creación de Jordan Peele, conocido por la exitosa película y ganadora del Oscar "Get Out".



"Us" es la película con la que debuta el director Jordan Peele, quien obtuvo un Oscar como mejor guion gracias a la película "Get Out ". Además, fue elogiado por usar el género de terror como una forma de tocar el tema de las razas en Estados Unidos.



La cinta "Us" se centra en una familia que está obsesionada por las versiones doppelganger de sí mismos.

En video: tráiler de la película "Us". (Video: Difusión)

Lupita Nyong'o y su coprotagonista de "Black Panther" , Winston Duke, son los padres de dos hijos, interpretados por Shahadi Wright-Joseph y Evan Alex.

El elenco también incluye a Elisabeth Moss, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II y Anna Diop.

"Para mí era muy importante tener una familia negra en el centro de una película de terror", dijo Peele en una entrevista con The Hollywood Reporter.



"Pero también es importante tener en cuenta que, a diferencia de "Get Out" , "Us" no se trata de la raza. Se trata de algo que siento que se ha convertido en una verdad innegable. Y ese es el simple hecho de que somos nuestros peores enemigos".

También habló del monstruo y el misterio de esta película. "Me dediqué mucho a crear una nueva mitología del horror y un nuevo monstruo", añadió Peele. "Creo que los monstruos y las historias sobre monstruos son una de nuestras mejores maneras de llegar a verdades más profundas y enfrentar nuestros miedos como sociedad".



EL DATO

La película se estrenará el 15 de marzo de 2019.