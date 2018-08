En 2014, la fallecida "reina del soul", Aretha Franklin lanzó "Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics", un disco de reversiones de canciones como "Rolling in the deep" de Adele, "I will survive" de Gloria Gaynor, y "Nothing compares 2 U" de Sinéad O'Connor.

En octubre de ese mismo año, Aretha logra un hito en la historia de la música al convertirse en la primera mujer en obtener su sencillo número 100 en la lista de canciones Hot R&B de Billboard con "Rolling in the Deep".

Franklin dijo sobre Adele: "Es una muy buena escritora con letras muy profundas", comentó a Rolling Stone. "Ella tiene algo que decir y lo dice de manera un poco diferente a la norma".

"Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics" ha sido producido por ella misma en compañía de Clive Davis, presidente creativo de Sony Music Entertainment.