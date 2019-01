Britney Spears cancela su residencia en Las Vegas por la salud de su padre

La cantante estadounidense Britney Spears publicó un mensaje en sus redes sociales indicando que cancela su segunda residencia en Las Vegas, "Britney: Domination", debido a la enfermedad que afronta su padre y tutor, James Spears.

"Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil de decir para mí. No voy a realizar mi nuevo espectáculo 'Domination'. He estado esperando con interés este espectáculo y verlos a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a tu familia primero... y esa es la decisión que tuve que hacer", señala Britney en un comunicado publicado en las redes sociales.

"Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido vivo de esto, pero todavía tiene un largo camino por delante Tuve que tomar la difícil decisión de poner todo mi enfoque y energía en mi familia en este momento. Espero que todos puedan entender. En britneyspears.com se puede obtener más información sobre las restituciones por las entradas. Agradezco sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los quiero a todos... siempre", agregó la "princesa del pop".

En otro comunicado, su representante dijo que la cantante de "Toxic" está tomando "una pausa de trabajo indefinida que pone en suspenso el lanzamiento de 'Britney: Domination' en el Park Theatre de Las Vegas.

Hace dos meses, Jamie Spears sufrió una ruptura del colon y fue llevado a la cirugía en Las Vegas, y permaneció en el hospital durante 28 días.

El espectáculo "Britney: Domination" se iba a presentar desde el 13 de febrero con 32 espectáculos programados hasta el 17 de agosto de 2019. Su primera residencia, "Piece of Me" fue muy exitosa y tuvo 248 espectáculos en Planet Hollywood entre diciembre de 2013 y diciembre de 2017.