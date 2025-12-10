El esperado duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este miércoles 10 de diciembre en el estadio Nacional, en el contexto de la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. Ambos equipos luchan por quedarse con el cupo de “Perú 2” que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un premio que además conlleva una recompensa económica importante. Sporting Cristal llega tras eliminar a Alianza Lima en semifinales —con buen ánimo y expectativas altas—, mientras que Cusco FC buscará aprovechar su solidez y regularidad para dar la sorpresa. A continuación, te mostramos los horarios y canales para ver la transmisión del partido desde el estadio Nacional.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por final de playoffs de la Liga 1, se jugará este miércoles 10 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Nacional.

Hora del partido, Sporting Cristal vs Cusco FC

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN DIRECTO? Cable y streaming ONLINE

País Horarios Canal TV Streaming Perú 8:00 P.m. Liga 1 Max, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra DGO y Zapping TV Colombia 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Ecuador 8:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Argentina 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Brasil 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Paraguay 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Uruguay 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Chile 10:00 p.m. Fanatiz Liga 1 Play Venezuela 9:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Bolivia 9:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play México 7:00 P.m. Fanatiz Liga 1 Play Estados Unidos 8:00 P.m. Fanatiz y FOX Sports FOX España 2:00 a.m. Fanatiz Fanatiz

Horario, TV y dónde ver en vivo Sporting Cristal vs Cusco FC

Fecha : Miércoles 10 de diciembre del 2025

: Miércoles 10 de diciembre del 2025 Partido : Sporting Cristal vs Cusco FC

: Sporting Cristal vs Cusco FC Horario : 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : Liga 1 Max | Streaming : Liga 1 Play

: Liga 1 Max | : Liga 1 Play Estadio: Estadio Nacional

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO

La transmisión del partido por final ida de playoffs de Liga 1 entre Sporting Cristal vs Cusco FC será transmitido en Liga 1 Max para todo el Perú a través de los cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. En streaming lo podrás ver por Liga 1 Play. Por otro lado, en Estados Unidos y otros países de Sudamérica, la transmisión va por Fanatiz. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.