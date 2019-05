The Chainsmokers sobre BTS: "Son personas realmente apasionadas"

BTS suma un nuevo artista a su lista de admiradores. El dúo estadounidense The Chainsmokers (Andrew Taggart y Alex Pall) mencionó al grupo de K-pop en recientes declaraciones para el Live Nation Korea, previo a su concierto en Corea del Sur.

En su tercera visita al país asiático, Andrew Taggart y Alex Pall fueron cuestionados acerca del grupo del momento, BTS. Pall, por su parte, aseguró que "son personas realmente apasionadas y capaces. Saben disfrutar de la música y los conciertos. Respeto que hayan logrado tanto éxito".

Como se recuerda, The Chainsmokers y BTS se conocieron por primera vez en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2017. A partir de allí, ambos artistas se mantuvieron en contacto permitiendo que BTS hiciera una aparición sorpresa en el concierto de los DJ's ese mismo año y, posteriormente, estos colaboraran con los surcoreanos en el tema "Best Of Me" de su mini álbum "Love Yourself: Her".

BTS no fue el único grupo de K-pop al que Andrew Taggart y Alex Pall elogiaron. BLACKPINK también recibieron buenos comentarios por parte del dúo; quienes incluso confesaron querer colaborar con ellas. "Nos gustaría colaborar con BLACKPINK. Creemos que es un grupo muy talentoso y enérgico", dijo Pall.

The Chainsmokers ofrecerá un concierto en Corea del Sur el próximo 6 de septiembre, como parte de su gira mundial "World War Joy".