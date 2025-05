La identidad peruano-japonesa sube a escena en una propuesta teatral que entrelaza cuerpo, palabra y archivo. "Eso de ser ainoko", escrita por el dramaturgo Miguel Ángel Vallejo Sameshima y dirigida por Renzo García Chiok, se presenta como una travesía íntima y colectiva que explora las complejidades del mestizaje en el Perú. El montaje —donde se fusionan autoficción, teatro documental y teatro físico— expone la experiencia del autor como hijo del encuentro entre lo andino y lo japonés, recuperando así una voz muchas veces invisibilizada en el relato nacional.

El término “ainoko”, que da título a la obra, ha sido tradicionalmente utilizado de forma peyorativa para referirse a personas mestizas. Sin embargo, Vallejo Sameshima lo recupera y resignifica. A los 40 años, el autor decide mirar hacia atrás y escarbar en su historia familiar y social con una mirada cargada de humor, ternura y crudeza. Lo que se presenta en escena no es solo su testimonio, sino también una conversación con el país y sus fracturas: migraciones, discriminaciones, silencios. Lo personal y lo político se entretejen, revelando que la identidad nunca es estática, sino una construcción continua, influida por la memoria y el contexto.

En el escenario, los intérpretes Leonardo Barrantes, Daniela Hudtwalcker, Mitsue Machie y Karen Giuliana no solo encarnan el texto, sino que lo atraviesan con sus propias historias. La obra no se plantea como un monólogo autorreferencial, sino como un mosaico de voces que enriquecen el relato del autor. Es un espacio de diálogo escénico donde confluyen lo nikkei, lo andino y lo urbano. La puesta en escena incorpora objetos cargados de simbolismo —un kimono, máscaras, serpentinas— y materiales visuales como fotos familiares y videos históricos. Estos elementos no solo decoran, sino que construyen un relato coral que abarca generaciones, desde los migrantes japoneses hasta los actuales conflictos de identidad cultural en el Perú.

El director Renzo García Chiok, de ascendencia tusán (chino-peruana), comparte esa experiencia de hibridez. Desde esa afinidad, impulsa una propuesta escénica dinámica y ritual, donde cada función funciona como un altar vivo, un lugar de homenaje y reflexión. “Somos quienes somos a partir del encuentro con los demás”, señala García Chiok, y su dirección enfatiza esa idea: la escena como lugar de encuentro, de construcción compartida de memoria e identidad.

La obra, ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación de la PUCP, no se limita al espacio teatral. Apuesta por una experiencia cultural expandida: tras cada función habrá conversatorios con el equipo, venta de comida japonesa y oyonense, y la posibilidad de adquirir el texto teatral, publicado por Maquinaciones Narrativa como el libro número 22 de Vallejo Sameshima. Se trata de una propuesta que busca generar comunidad, promover el diálogo intercultural y hacer del teatro un espacio de encuentro real, más allá de la ficción.

“Eso de ser ainoko” tendrá doce funciones entre mayo y junio. La primera será el 9 de mayo en la sala Yuyachkani (Jr. Tacna 363, Magdalena), mientras que las restantes se realizarán en El Galpón Espacio (Av. Manuel Cipriano Dulanto 949, Pueblo Libre). Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m. La preventa de entradas está disponible hasta el 6 de mayo a precios accesibles (S/30 general, S/20 estudiantes y adultos mayores). A partir del 7, los precios subirán a S/40 y S/25, respectivamente.

En tiempos donde el país enfrenta múltiples crisis, "Eso de ser ainoko" nos recuerda la urgencia de mirar hacia adentro y hacia atrás, de interrogar nuestras raíces para entender mejor nuestro presente. Como lo sugiere el autor, tal vez en lo aparentemente “naif” de hablar de identidad, reside una de las preguntas más importantes: ¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?