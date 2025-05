La ventaja de los clásicos, sean del cine, literarios o del teatro, es que se prestan a reinterpretaciones, a lecturas desde perspectivas que enriquecen el original al tiempo que lo transforman; una maternidad que se resiste a las etiquetas es lo que incluye “Niños caen de los árboles”, obra de la dramaturga peruana Mariana de Althaus (Lima, 1974) basada en “El jardín de los cerezos” del ruso Antón Chéjov. La obra mantiene personajes y detalles del original, pero ha sido recontextualizada para situarse en el Perú de hoy. Aquello que fue escrito justo antes de la Revolución Rusa cobra nueva vida en la tierra de las extorsiones.

La obra sigue a Angélica (Kareen Spano), una mujer criada en la opulencia que acaba de volver de Francia, donde se refugió luego de una tragedia familiar. Al llegar a su casa en Perú, una hacienda venida a menos, la realidad la embiste: las deudas de la familia hacen imposible mantener la propiedad, que será subastada. El personaje prefiere reír, refugiarse en juegos de niños; todo menos enfrentar las consecuencias de sus actos, como haber abandonado a su hija adolescente Alma (Mar Balarezo), quien asumió la administración de la casa. Completan el elenco Lucho Cáceres, Brian Cano, Augusto Casafranca, Kiara Quispe, Carolay Rodriguez y Sammy Zamalloa.

“No es la señora adecuada que responde a lo que se espera de ella, que tiene un buen comportamiento: mujer, esposa y madre abnegada. Es una mujer que desafía un poco el estereotipo de su época” dijo De Althaus a El Comercio sobre el libreto original. “Trasladada al hoy, se convierte en esta Angélica que no atiende necesariamente a su hija y está tratando de encontrar qué significa la libertad. Y esa búsqueda de la libertad o estabilidad la hace huir del Jardín de los Cerezos, que es donde murió su hijo”.

Sí, Angélica también es una madre doliente. La fragilidad de su estado mental se evidencia a lo largo de toda la obra, no solo en diálogos, sino en ejercicios corporales que manifiestan la decadencia física y mental de este personaje. De Althaus reconoce que pensó en su propia maternidad al escribir a Angélica. “Yo no tengo otra forma de escribir que no sea poniéndome los zapatos de los personajes. ¿Qué tanto tienen de mí? ¿O cómo lo haría yo si fuera ese personaje? Inevitablemente he tratado de identificarme con ella. Si se cae todo lo que he construido, si me sucede la misma tragedia, quizás también me iría corriendo”.

Una obra actual

“Niños caen de los árboles” pone el foco en personas cuyo privilegio los ha desconectado de la realidad, pero también establece un vínculo con lo que le ocurre a la mayoría de peruanos. Así, hay referencias a la inestabilidad de las instituciones, al aumento de la criminalidad y a la polarización política; un deterioro del país reflejado en la obra, reconoce De Althaus, no solo por el libreto, también por la escenografía donde un desierto invade la casa familiar.

“Estamos en una situación en la que sentimos que se han caído todos los árboles, y que no hay solución”, dice la directora en referencia a la obra original, que habla sobre un tiempo “ideal” que ya no existe. Esta versión resalta al personaje del profesor (Sammy Zamalloa), un optimista que llama a las cosas por su nombre. “He conservado a ese personaje tratando de extraer de mí misma el pensamiento esperanzado acerca del futuro, pero sobre todo desde la resistencia, desde la confrontación con la realidad. En la obra se plantea a esta familia evade la realidad, haciendo como si no pasara nada y es el profesor que dice ‘Mira lo que está pasando’”. La obra es una invitación a prestarle atención la realidad. Y a no cerrar los ojos.

Mariana de Althaus, directora y dramaturga de "Niños caen de los árboles". / Mario Zapata N.