El productor peruano Carlos Arana, responsable de éxitos teatrales internacionales, estrenó en Broadway su nueva obra musical “Real Woman Have Curves: The Musical” (“Las mujeres reales tienen curvas, el musical”), que ha recibido críticas positivas y también ha sido nominada a diversos premios, entre ellos, a 2 premios Tony.

La pieza teatral, presentada en el Teatro James Earl Jones, ha sido objeto de muy buenos comentarios en medios especializados como Chicago Tribune, Entertainment Weekly, New York Magazine, Vulture y The New York Times. Además, ha sido nominada a 4 Drama League Awards, 3 Drama Desk Awards y 3 Outer Critic Circle Awards.

Carlos Arana ha sido ganador de tres Premios Tony anteriormente por “La cage aux folles”, “Pippin” y “Cielo abierto” y ha recibido reconocimientos en otras ciudades en las que lleva a cabo proyectos teatrales como Lima, Londres y, próximamente, Madrid.

Carlos Arana, productor peruano ganador del Tony, estrena obra en Broadway. (Foto: Instagram)

La puesta en escena cuenta la historia de una hija de primera generación de inmigrantes mexicanos que debe decidir si unirse al negocio familiar de ropa o embarcarse en su propio sueño de asistir a la universidad en Nueva York. Se trata de una adaptación de la obra de la dramaturga estadounidense de origen mexicano, Josefina López, escrita en 1993, y que también tuvo una versión cinematográfica en 2002 con las actuaciones de América Ferrara y George López.

El rol protagónico del montaje es de la actriz debutante, Tatianna Córdoba, quien interpreta a la ambiciosa estudiante, Ana García, junto al elenco compuesto por Justina Machado, Florencia Cuenca, Shelby Acosta, Carla Jiménez, entre otros.

Carlos Arana, responsable de éxitos internacionales, presentó su nueva obra musical, titulada “Real women have curves: The Musical”. (Foto: Instagram)

En los próximos días, Arana será presentador de la gala organizada por la Academia de las Artes Escénicas de España para entregar el premio Talía a las mejores obras teatrales de la temporada 2024/2025 donde el homenaje principal será a Antonio Banderas por su carrera artística.

Precisamente, tres producciones peruanas han sido seleccionadas entre las finalistas a la categoría Mejor Espectáculo Latinoamericano de Artes Escénicas: “Cisnes, teatro danza’, “Discurso de promoción” y “La Mariscala”.