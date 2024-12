La Navidad significa muchas cosas para diferentes personas, creyentes o no. También significa reuniones familiares, que pueden pasar de lo cordial a lo agresivo en un abrir y cerrar de ojos, o moverse en el medio de ambas actitudes, indefinición impuesta para no tensar más las relaciones. Mientras en la vida real hay circunstancias inconclusas, la ficción se convierte en terreno fértil para explorar los límites de la conducta humana. Así, regresa a las tablas la obra donde una familia enfrenta, por fin, eso que estaba guardado en el cajón.

Escrita y dirigida por Mariana de Althaus, con dirección adjunta de Jimena Del Sante, “El sistema Solar” sigue a la familia Del Solar, donde los hijos Edurne (Amaranta Kun) y Pavel (Diego Pérez) andan ansiosos por la visita de su padre, Leonardo (Lucho Cáceres), y la novia de este, Paula (Macla Yamada), quien a su vez fue pareja de Pavel. Completa el elenco Puli (Sabrina León-Prado), hija de Pavel que tiene su propio bagaje de frustraciones. Esta versión de la obra tiene un elenco completamente distinto al original, del 2012, compuesto por Katerina D’onofrio, Sebastián Monteghirfo, etc.

“Siento que [la obra] sigue funcionando, pero eso lo va a decir el público”, contó De Althaus en conversación con El Comercio, tras la función de prensa de la obra. “La experiencia que he tenido, lo bonito que es de nuevo probar la obra con un elenco totalmente distinto, con actores que tienen perfiles distintos al elenco original, y que la obra haya funcionado, que durante los ensayos haya fluido y que ellos se hayan apropiado a su vez de los personajes y hayan generado también personajes específicos, distintos, y a la vez con la misma esencia. Ha sido maravilloso ver que la obra puede funcionar con otro elenco y en otra época totalmente distinta”, añadió.

El equipo creativo de "El sistema Solar": Jimena Del Sante (directora adjunta) y Mariana de Althaus (directora y escritora). / ALESSANDRO CURRARINO

La obra es una reflexión sobre las relaciones familiares, donde resentimientos de toda la vida afloran y definen las relaciones del presente. Leonardo fue un padre muy duro, Edurne una hija indecisa, Pavel el hijo “perfecto” que vive con ansiedad.

Por su parte, Del Sante mencionó que parte de su trabajo en la dirección adjunta fue darle una profundidad distinta a la obra, aunque en esencia sea la misma historia; dijo también que haber convertido a Puli en una niña y ya no en el niño de la versión original ha cambiado un poco la dinámica familiar. De Althaus, por su parte, reconoce que los actores de esta temporada tienen una energía diferente, pero que el material está escrito de manera tan específica que tienen una guía clara para construir a los personajes y, al mismo tiempo, apropiarse de ellos.

Tal vez el cambio más destacado sea el ingreso de Amaranta Kun como Edurne, papel con el cual la actriz franco-peruana sostiene la obra al punto de hacerse difícil pensar en una versión donde ella no participe. “No era tan fácil conseguir una actriz que tenga la capacidad para interpretar ese papel que es muy complejo. Felizmente encontramos a Amaranta; ahora también me es difícil imaginar a una Edurne interpretada por otra actriz”, dijo De Althaus. “A mi Amaranta me parece una actriz superpotente, tiene como una impronta muy fuerte, que era algo que en un momento conversábamos con Mariana. Cuando hablábamos de las diferentes actrices que podían ser Edurne, Amaranta tenía como este fuego. Edurne es como una bola de fuego que a la vez es muy frágil”, añadió Del Sante.