Horóscopo de HOY, jueves 2 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y el proyecto anhelado, aparecerá. Surge beneficio. Amor: momento para escuchar las cosas que poco a poco se convertirán en reclamos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se avecina cambio favorable aunque el entorno cree que será lo contrario. Amor: la demanda afectiva hará que se sienta cómodo y dispuesto a retribuir con creces.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará sorpresivo éxito de un proyecto al que parece faltarle méritos. Amor: surgirán momentos felices en encuentros agradables por pequeñas atenciones.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no tendrá dudas para generar cambios drásticos, pero el entorno se quejará. Amor: la distancia se disolverá cuando conozca a esa persona que quiere conocerle.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá propuesta que promete beneficios interesantes, pero en un largo plazo. Amor: una discusión enriquecerá a la pareja y generará armonía y un nuevo comienzo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será positivo mantener el rumbo, pero habrá que hacer ajustes al proyecto. Amor: notará un cambio positivo en su interior que transformará la relación.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una exigencia le pondrá frente a un desafío que resolverá con solidez. Amor: querrá proponer una nueva etapa en la relación y prolongar la dulce intimidad.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: ciertas circunstancias indican que se avecinan los cambios esperados. Amor: momento para dejar atrás las palabras y preferir el lenguaje de los gestos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno comprenderá que necesita de su experiencia. Amor: ante cierta incertidumbre y confusión, dejará de lado la obstinación para dialogar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la confianza en sus ideas crecerá y los beneficios surgirán pronto. Amor: su sensible corazón evitará los roces y buscará hacer las paces en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: ciertas promesas no se cumplirán y le obligará a revisar un proyecto. Amor: sorprenderá a su pareja con una propuesta genial y las cosas empiezan a cambiar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si escucha a los que insisten en poner los pies sobre la tierra, todo mejorará. Amor: una frase impulsiva podría herir a su pareja, pero lo reparará con gran afecto.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALEGRE Y TÍMIDA. SU BAJO PERFIL CONFUNDE PERO EN CONFIANZA ES MUY CARIÑOSA.