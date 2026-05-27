Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, miércoles 27 de mayo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento para actuar sin vueltas ni aceptar errores y el éxito será lo inevitable. Amor: su encanto irresistible será notorio para una persona especial y se enamorará.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: vencerá las trabas puestas por gente maliciosa y saldrá adelante con firmeza. Amor: su pareja estará complacida por el encanto dispensado y querrá pasar a otra etapa.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: las dificultades financieras serán resueltas por su capacidad y tendrá éxito. Amor: habrá un reclamo en la pareja por su tendencia a la dispersión, pero la vencerá.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: sus logros crecerán y no resultarán por buena suerte sino por tenacidad. Amor: una persona que le atrae sobremanera se acercará y sus expectativas crecerán.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: problemas de otros podrían complicar su proyecto pero no lo permitirá. Amor: un comentario incisivo lastimará su alma y le dejará en estado vulnerable.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: aumentará la posibilidad de lograr un nuevo puesto y lo conseguirá. Amor: alguien del trabajo o de los estudios le despertará una atracción inesperada.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será buena idea no alardear de su habilidad y el logro se producirá. Amor: aceptará de buen grado un cambio repentino en su pareja y no hará críticas.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un colega creará confusión exagerando demasiado los problemas. Amor: un cambio de actitud parecerá drástico pero traerá beneficios a la pareja.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para activar las negociaciones y aprovechar ventajas. Amor: parecerá que la armonía se pierde pero con íntima calidez será recuperada.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: acertará si organiza a los demás para que los negocios crezcan. Amor: si se deja llevar, los rasgos posesivos surgirán, pero su pareja no lo dejará pasar.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: tendrá las cosas bajo su control y no habrá fallas ni errores. Éxitos. Amor: todo estará bien en la pareja pero el pedido de una definición alterará sus nervios.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: será buena idea dedicarse a las actividades con menor riesgo y esperar. Amor: se ilusionará demasiado con una persona que podría generar momentos de desencanto.
__________________________________________________________________
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ALGO DISTANTE Y CONFUSO CON LAS PERSONAS EXTROVERTIDAS PERO SE ADAPTA.
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas