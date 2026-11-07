Horóscopo de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, sábado 7 de noviembre del 2026. Lee las predicciones para tu signo del zodiaco. (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, sábado 7 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: uno de sus logros será destacado por el entorno y una compensación llegará. Amor: tendrá un encuentro en el que su encanto será percibido y alguien se acercará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: impedirá que ciertos cambios se impongan sin haberlos considerado antes. Amor: en la relación surgirán puntos de vista opuestos en temas en los que hay acuerdo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz creará tensión pero lo resolverá haciendo cambios. Amor: una actitud amable promoverá un encuentro que derivará en momentos inolvidables.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los pequeños detalles se convertirán en la clave para alcanzar el éxito. Amor: el mutuo encanto reforzará la confianza en la relación y las cosas mejorarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: captará la atención de las personas interesadas en su proyecto y será un éxito. Amor: una actividad en común realizada por la pareja aumentará la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para analizar las cosas será destacada por gente influyente. Amor: alguien le manifestará su simpatía de una manera que le llegará al corazón.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una exigencia le obligará a responder con celeridad y estará excelente. Amor: ciertos temas de la pareja no debieran hablarse bajo el influjo de las emociones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: comenzará a ver señales de mejoras y una oportunidad llegará. Amor: hallará a esa persona tan esperada en un lugar soñado y el romance iniciará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta obstinación será la traba que complica un proyecto audaz. Amor: alguna actitud impulsiva reflejará que hay temas poco trabajados en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: contra las opiniones del entorno marcará otro rumbo y tendrá razón. Amor: su encanto se verá estimulado por actitudes amables de la otra persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: liberará el camino al éxito de una traba que creía insalvable y todo crecerá. Amor: surgirán momentos en la pareja que indicarán que se avecinan dulces cambios.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas en los que aplicará su experiencia y tendrá gran éxito. Amor: momento de la pareja para no dar por sentado cosas que necesitan una discusión.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADORA PERO APURADA. TRATA DE PONERLE TAREAS A TODO SU ENTORNO.

VIDEO RECOMENDADO

Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo
TE PUEDE INTERESAR

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?