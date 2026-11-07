Horóscopo de HOY, sábado 7 de noviembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: uno de sus logros será destacado por el entorno y una compensación llegará. Amor: tendrá un encuentro en el que su encanto será percibido y alguien se acercará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: impedirá que ciertos cambios se impongan sin haberlos considerado antes. Amor: en la relación surgirán puntos de vista opuestos en temas en los que hay acuerdo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz creará tensión pero lo resolverá haciendo cambios. Amor: una actitud amable promoverá un encuentro que derivará en momentos inolvidables.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los pequeños detalles se convertirán en la clave para alcanzar el éxito. Amor: el mutuo encanto reforzará la confianza en la relación y las cosas mejorarán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: captará la atención de las personas interesadas en su proyecto y será un éxito. Amor: una actividad en común realizada por la pareja aumentará la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para analizar las cosas será destacada por gente influyente. Amor: alguien le manifestará su simpatía de una manera que le llegará al corazón.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una exigencia le obligará a responder con celeridad y estará excelente. Amor: ciertos temas de la pareja no debieran hablarse bajo el influjo de las emociones.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: comenzará a ver señales de mejoras y una oportunidad llegará. Amor: hallará a esa persona tan esperada en un lugar soñado y el romance iniciará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta obstinación será la traba que complica un proyecto audaz. Amor: alguna actitud impulsiva reflejará que hay temas poco trabajados en la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: contra las opiniones del entorno marcará otro rumbo y tendrá razón. Amor: su encanto se verá estimulado por actitudes amables de la otra persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: liberará el camino al éxito de una traba que creía insalvable y todo crecerá. Amor: surgirán momentos en la pareja que indicarán que se avecinan dulces cambios.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá problemas en los que aplicará su experiencia y tendrá gran éxito. Amor: momento de la pareja para no dar por sentado cosas que necesitan una discusión.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADORA PERO APURADA. TRATA DE PONERLE TAREAS A TODO SU ENTORNO.