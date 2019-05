Las lágrimas de Theresa May al anunciar su dimisión: "He servido al país que amo"

Theresa May no pudo contener las lágrimas al anunciar su dimisión al cargo de primera ministra del Reino Unido. En su pronunciamiento explicó que la falta de acuerdo por el Brexit forzaba su renuncia. Cuando terminó su declaración, no pudo evitar el llanto.

"Dimito sin mala voluntad, pero sí muy agradecida por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo", fueron las palabras con las que terminó su discurso entre lágrimas.

"Lo intenté tres veces" pero "no fui capaz" de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de Brexit, afirmó ante las cámaras de televisión frente a la puerta del número 10 de Downing Street, su residencia oficial en Londres.

Las lágrimas de Theresa May al anunciar su dimisión como primera ministra del Reino Unido. Foto: AFP

"Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo", agregó al borde de las lágrimas.

Theresa May dejará el cargo el 7 de junio, tras recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien visitará Reino Unido del 3 al 5. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor, que será nombrado antes del receso parlamentario, el 20 de julio.

Numerosos aspirantes deberían lanzarse en los próximos días a esa carrera. Pero de momento el único que anunció oficialmente sus ambiciones es el controvertido exministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, defensor de cortar claramente los puentes con la Unión Europea y que inmediatamente llamó al país y al Partido Conservador a "unirse y cumplir con el Brexit".

- "No cambiará nada" -

Tras el referéndum de junio de 2016 en que 52% de británicos votó a favor de poner fin a 45 años de integración europea, Reino Unido debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo. Pero ante el tozudo rechazo del Parlamento al acuerdo negociado por Theresa May, el Brexit fue pospuesto dos veces, la segunda hasta el 31 de octubre a más tardar.

Los Tories deben "aprender la lección o morirán", afirmó el eurófobo Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, considerando que Theresa May "juzgó mal" los deseos de los británicos y de sus compañeros de formación al insistir en mantener una estrecha relación con la UE.

La anunciada victoria de Farage en las elecciones europeas que Reino Unido celebró el jueves, pero cuyos resultados no se conocerán hasta el domingo, y la posibilidad de que un euroescéptico duro reemplace a Theresa May vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de un brutal Brexit sin acuerdo.

Fuente: AFP

"El Brexit duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar", estimó la portavoz del gobierno español Isabel Celaá.

Sobre todo, habida cuenta que la UE no está dispuesta a renegociar el texto que Theresa May no logró hacer aceptar a euroescépticos ni proeuropeos.

Su dimisión "no cambiará en nada la posición adoptada por el Consejo Europeo para el acuerdo de salida", advirtió desde Bruselas una portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva. Está también por ver si la UE aceptaría, llegado el caso, un tercer aplazamiento del Brexit.

Preocupado por la amenaza de que un Brexit sin acuerdo conlleve la reinstauración de la conflictiva frontera entre su país y la provincia británica de Irlanda del Norte, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, advirtió que la situación puede ser "muy peligrosa" para Irlanda.

Theresa May anuncia que renunciará como líder del Partido Conservador el 7 de junio. Foto y video: AFP

- Rebeldes enfurecidos -

La jefa de gobierno conservadora, que llegó al poder en julio de 2016 a raíz de la renuncia de su predecesor David Cameron tras el sorprendente resultado del referéndum, quería a toda costa sacar a su país de la UE, pero desde hacía meses estaba cada vez más sola y debilitada políticamente.

Tras año y medio de arduas negociaciones con la UE, el 25 de noviembre había logrado firmar con sus 27 socios europeos un Tratado de Retirada que en 585 páginas recoge las condiciones de la salida británica, desde la factura de 39.000 millones de libras que tendrá que pagar Reino Unido hasta los derechos de los europeos que residen en el país.

Pero este acuerdo decepcionó tanto a los proeuropeos como a los euroescépticos: para los primeros aleja demasiado a Reino Unido de la UE, para los segundos lo mantiene demasiado cerca.

Fuente: AFP

La Cámara de los Comunes rechazó estrepitosamente el texto en tres ocasiones entre enero y marzo. En la primera, Theresa May tuvo que soportar la peor derrota jamás sufrida por un gobierno británico en el Parlamento: 432 diputados votaron en contra y solo 202 a favor.

Fiel a su reputación de perseverante, la líder conservadora había anunciado el martes un cuarto voto desesperado para principios de junio en el que incluyó algunas reivindicaciones de la oposición laborista, con la que negoció sin éxito durante seis semanas.

Pero esto no bastó para convencer a la izquierda y enfureció aún más a unos rebeldes conservadores que, tras presionarla para que anulase dicha votación, decidieron no esperar más para exigir su dimisión inmediata en una reunión a primera hora del viernes que selló su suerte.

-¿El momento de Boris Johnson?-

Theresa May deja como legado un país profundamente dividido y una élite política atascada en torno a la cuestión de cómo y cuándo abandonará Reino Unido el club europeo al que se unió en 1973, e incluso sobre si finalmente llegará a hacerlo.

La mayoría de los principales contendientes para sucederla quieren un acuerdo de divorcio más duro, aunque la UE ha dicho que no renegociará el Acuerdo de Salida que selló con Londres en noviembre.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, aseguró que no habrá un acuerdo mejor.

"¿Esta idea de que un nuevo primer ministro será un negociador más duro que se enfrentará a la UE y logrará un acuerdo mucho mejor para Reino Unido? Así no es como funciona la UE", afirmó a la emisora de radio irlandesa Newstalk.

Un funcionario de la presidencia francesa dijo que UE necesita aclaraciones rápidas de Londres sobre sus próximos pasos en relación al Brexit.

Boris Johnson, el abanderado de la campaña oficial en favor del Brexit en 2016, es el favorito para suceder a Theresa May, a quien dio gracias por su "estoico servicio". Los mercados de apuestas dan un 40% de probabilidades a que Johnson gane la contienda sucesoria.

Otro candidato por el que apuestan los mercados es Dominic Raab, ex secretario del Brexit, al que otorgan un 14% de probabilidades; mientras que el secretario de Medio Ambiente, Michael Gove, la ex líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, y el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, tienen cada uno un 7% de probabilidades.

Para muchos parlamentarios conservadores, la rapidez es la clave para nombrar a un nuevo líder e intentar romper el estancamiento por el Brexit.

"Ahora comienza de manera oficial la batalla por el corazón y el alma del Partido Conservador", dijo Andrew Bridgen, un legislador favorable al Brexit. "Necesitamos un nuevo primer ministro lo antes posible y quien sea decidirá el futuro de nuestra democracia, nuestro país y el Partido Conservador".

Carrera política de la primera ministra británica Theresa May. (AFP)

Fuente: AFP y Reuters