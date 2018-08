POR: MIRELIS MORALES TOVAR

La crisis de los cuarenta le dio por reinventarse. De periodista y escritor, Daniel Samper Ospina pasó a ser un youtuber cuarentón. Su decisión de sumarse a YouTube vino luego de ver cómo un miembro de esta comunidad logró lo que nunca había podido hacer un escritor: abarrotar la Feria del Libro de Bogotá.

“Desde ahí entendí que si para vender libros había que ser youtuber, entonces me tenía que convertir en uno de ellos”, afirma. “En broma y en serio, lo comencé a hacer y me dedico a ese oficio, que me ha permitido quintuplicar la audiencia que solía tener en medios tradicionales”.

Su canal cuenta ahora con más de 500 mil suscriptores. Una audiencia que espera ansiosa cada episodio para ver los retos que pone a personalidades como Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas Lleras, Sergio Fajardo y, recientemente, a Juan Manuel Santos, cuyo capítulo #HolaSoyJuanMa a propósito del termino de su mandato presidencial acumula más de 2 millones de vistas.

—¿Juan Manuel Santos podría destronarlo como el youtuber más viejo de Colombia o no le ve futuro?

Claro que le veo futuro, porque es experto en “gravar”. Gravar sobre todo impuestos al país.

—¿Hubo escenas que no vimos de #HolaSoyJuanMa?

Lo que salió fue lo que grabamos. Fue muy espontáneo, divertido y refrescante, porque eso es Internet: no hay maquillaje, poses, libreto muy preestablecido. Es opuesto a lo que es la televisión. Y en esa medida uno puede mostrar a la persona tal y como es. De modo que no hubo mayores ediciones.

—Los medios colombianos han experimentado con sus propios youtubers, como La Pulla o Las Igualadas. Pero hay quienes no lo califican como periodismo.

Lo que hacen es un formato de opinión, dentro de una órbita periodística. Y como ellos no hay muchos ejercicios. Son apuestas muy valiosas de trasladar el periodismo, que solía encontrarse en las salas de redacción, al mundo digital.

—¿Cómo vislumbra el panorama para los periodistas tan críticos como usted con la llegada de Iván Duque?

Pues con preocupación. Reconociendo que Duque no es Álvaro Uribe o teniendo al menos la esperanza de que no lo sea. Y que más bien se porte como un político más respetuoso de sus críticos y de la libertad de prensa en general de lo que suele ser Uribe, quien ha demostrado ser bastante autócrata y displicente con la prensa y con quienes lo critican. El ascenso del uribismo nuevamente al poder es una preocupación que compartimos muchísimos periodistas. Pero así como estamos preocupados, confiamos en que debemos seguir haciendo nuestro trabajo y que lo peor que puede suceder es que pongamos a prueba la democracia. Confiamos en que Colombia sea todavía un país democrático, donde uno pueda ejercer la crítica al poder sin que traiga graves consecuencias para quien lo haga.

—Dicen que Colombia estará gobernada por un títere. Eso dará mucho material a un humorista.

Sin duda, creo que el gobierno de Duque y el regreso del uribismo –que aunque tétrico, es bastante cómico– permitirá que los columnista de humor y los caricaturistas nos ganemos el pan de manera más sencilla. Yo, de todos modos, creo que Duque es más que un títere. Es la esperanza que tengo y pues cuento con que su manera de pasar a la historia no sea tan miserable, como la de resignarse a ser una triste y lamentable marioneta en la mano negra de Álvaro Uribe.

—¿Álvaro Uribe es para un mal chiste?

Ni siquiera mal chiste. Yo creo que más bien es un cuento de terror.

—Su círculo cercano está dedicado a la política. Usted, lejos de sumarse, se burla de ella. Incluso su sarcasmo salpica de vez en cuando a su tío Ernesto Samper.

Es verdad que suelo burlarme de un hermano de mi papá que fue presidente de la República. Gracias a Dios encaja esos golpes con buena actitud, porque él hace gala de un excelente sentido del humor. Gobernando, por ejemplo, era para morirse de la risa.

