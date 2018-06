Venezuela. Sin libertad plena y con el rostro desencajado, el diputado Gilber Caro fue excarcelado este sábado por el régimen de Nicolás Maduro luego de un año y cinco meses en distintas prisiones, como parte de las liberaciones de "presos políticos" que está emprendiendo el Ejecutivo venezolano.



El delicado estado de salud del legislador opositor suscitó preocupación en el antichavismo y la población venezolana, al ver su delgadez y recibir la confirmación de él mismo de que ha sufrido problemas gastrointestinales, entre otros, por las condiciones de su reclusión.

Caro salió el sábado del centro penitenciario Fénix en Lara. "Fuerza y fe", fueron las primeras palabras del diputado al dejar la prisión.



“Volví a nacer, fue un año solo, me dejaron en una celda solo, todo por Venezuela, que este sacrificio no sea en vano. Me querían matar, pasé hambre y sed por el país y siempre soñé que me llevaban a Caracas”, dijo Caro tras reencontrarse con sus familiares y compañeros de la política.



Especificó que sufrió gastritis, dolencias en los huesos y que "tenía 30 días que no recibía directamente los rayos del sol (...), mis condiciones eran de aislamiento total".



Agradeció a los garantes de las liberaciones, entre los que están los cuatro gobernadores de oposición, y se dirigió directamente al Ejecutivo de Nicolás Maduro para asegurarle que cree en la reconciliación.



"A quienes hoy nos gobiernan: creo en la reconciliación, en la paz, en el diálogo y estoy dispuesto a seguir ese diálogo por nuestros presos políticos porque necesitamos a muchos compañeros que salgan pronto", afirmó poco antes de recordar al líder su partido, Leopoldo López, también preso desde hace años.



Gilber Caro fue trasladado la tarde del domingo al Urológico San Roman (Caracas) junto con políticos excarcelados del Helicoide este fin de semana y Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López.



En la capital de Venezuela, Caro se fundió en un abrazo con el ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien salió de prisión en el primer grupo el día viernes.

#3Jun #LiberaciónPresosPolíticos

El diputado Gilber Caro viajó a Caracas para realizarse exámenes médicos, pues considera que su estado es delicado. Daniel Ceballos, Lilian Tintori, Renzo Prieto, entre otros, lo acompañan pic.twitter.com/9XlI2sT8Yd - @NeidyFreytesUrb — Reporte Ya (@ReporteYa) 3 de junio de 2018

"La dignidad y la libertad no se negocian. (...) Nosotros, todos los familiares de presos políticos, seguiremos luchando hasta el final. Todavía hay presos políticos en Venezuela. Espero que los liberen a todos. La cifra es muy alta y hay una alarma internacional, mucho dolor", señaló Tintori desde las inmediaciones del nosocomio.



Entre los excarcelados con Gilber Caro también estaban los diputados Renzo Prieto de Voluntad Popular (VP, de Leopoldo López) y Wilmer Azuaje de Primero Justicia (PJ, de Henrique Capriles).



"Estoy mal de salud porque fueron 17 meses en condiciones muy fuertes. Tengo problemas gastrointestinales y eso no me permitía hacer tolerancia con algunos alimentos, que en ciertas ocasiones eran descompuestos", aseguró el diputado ante la prensa venezolana antes de ingresar a la clínica.



Tras la decisión anunciada hace días por el presidente Nicolás Maduro de que solicitaría a las organismos encargados que se otorgaran medidas a los detenidos por "violencia política" en "aras de la paz y el diálogo" 79 personas se han visto beneficiados por las excarcelaciones desde el viernes.



Los presos políticos no gozan de libertad plena, pues cuentan -entre otras obligaciones- con un régimen de presentación cada 30 días, la prohibición de salir del país y de hacer declaraciones públicas.



Fuente: Agencias