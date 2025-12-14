Federico Salazar
Federico Salazar

Escucha la noticia

00:0000:00
El juego de la guerra
Resumen de la noticia por IA
El juego de la guerra

El juego de la guerra

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Donald Trump quiere que el Perú sea un “aliado principal no perteneciente a la OTAN”. Los motivos declarados: lucha contra el narcotráfico, lazos económicos, estabilidad regional.

Federico Salazar es periodista.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC