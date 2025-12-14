El juego de la guerra

Escucha la noticia
Donald Trump quiere que el Perú sea un “aliado principal no perteneciente a la OTAN”. Los motivos declarados: lucha contra el narcotráfico, lazos económicos, estabilidad regional.