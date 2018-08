Relaciones amorosas a distancia: el desafío de los venezolanos ante la crisis

Buscar una mejor calidad de vida es la premisa que muchos jóvenes venezolanos siguen al momento de abandonar el país, dejando atrás a sus familiares, amigos y en algunos casos, a sus parejas.

El psicólogo de parejas Manuel Fariñas Enez explicó que las relaciones amorosas a distancia crean vínculos cognitivos y emocionales que permanecen en la imaginación luego de una experiencia previa, debido que 60% de las parejas tienen la fantasía de una relación perfecta cuando ambos comparten el mismo espacio.



"Amor mío, tengo que irme", fueron las palabras que en mayo de 2017 Johan Arteaga le dijo a su novia Amanda Bastidas, luego de cinco meses de relación en Caracas. El joven se fue junto a su hermano hacia Las Palmas, en España, donde lo esperaba su madre y su hermana.



“Nunca me lo imaginé”, expresó con nostalgia Bastidas, de 18 años de edad. La joven dejó la carrera de educación en la Universidad Central de Venezuela (UCV) debido a los constantes paros que ocurren en la casa de estudios.



Luego de despedir a su novio en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía pasó días sin ganas de comer y encerrada en la oscuridad de su habitación, puesto que pasar por los lugares en los que había compartido con Arteaga le generaba nostalgia.



“Tener a mi novio lejos me han hecho madurar como ser humano. Ahora soy más fuerte”, dijo la joven venezolana, que ocupa su tiempo en la cocina por su predilección por la repostería.



Ambos jóvenes han logrado superar la diferencia horaria, que en esta estación del año es de seis horas. Se comunican a diario por videollamadas de Whatsapp luego de que él sale del restaurante donde trabaja lavando los platos.



Bastidas viajó momentáneamente a España porque porque se le iba a vencer el pasaporte. Compartieron pocos días y ella regresó a Venezuela, desde donde planea volver a reencontrarse con Bastidas en septiembre pero en un nuevo territorio: Ecuador.

Luego de cinco años de relación, tres de ellos de matrimonio, Gustavo Sánchez y Lucía Fernández acordaron que él viajaría hacia Estados Unidos para ahorrar dinero y después regresar al país.



Al comprar el boleto de avión no sabían que estaban esperando un hijo.



“Uno no está preparado para los momentos difíciles. Es como si volviera a aprender a vivir”, dijo Fernández.



La mujer, de 30 años de edad, se sumergió en su trabajo. Al ver los espacios de su hogar vacíos se entristeció en los primeros días, nunca había estado separada tantos días de su pareja. Al poco tiempo decidió invitar a su mamá y hermana a vivir con ella para que le hicieran compañía.



Fernández resaltó que le escribe a su esposo las anécdotas que vive día a día porque ante la distancia “es vital ser sincero”.



“Todos los días hablamos por Whatsapp; no sustituye, pero aminora. No hay nada como un beso, jamás habrá nada igual”, explicó.



Miguel Álvarez decidió emigrar hacia Santiago de Chile en junio de 2017 mientras que su novia, Yhenevir Perdomo, permanecía en Venezuela.



“Yo quiero que seas feliz. Te deseo lo mejor del mundo”, expresó Álvarez al escribirle una carta a su novia cuando ya se encontraba en Chile.



Luego de un año de relación a distancia Perdomo dijo que suficiente amor puede contra cualquier tipo de circunstancia.



“Nunca he perdido la fe. La comunicación es la base de todo, al final del día no importa si tuviste un bajón, esa persona siempre va a estar contigo”, expresó Perdomo.



Recomendaciones para comenzar una relación a distancia



El psicólogo Fariñas ofrece algunos consejos para proceder con un noviazgo a distancia.



- No racionalizar: “Le atribuimos a pensamientos y excusas. Por más tiempo que tengamos escribiéndole a nuestra pareja siempre quedará un vacío que servirá para malinterpretar las cosas y servirá para crear conflictos”.



- Discurso conciso: “Las parejas a distancia no deben involucrar temas delicados a sus conversaciones como por ejemplo los económicos”.



El psicólogo explicó que antes de tomar la decisión de comenzar una relación a distancia las personas deben acudir a un profesional para así saber cómo están a nivel emocional, porque no saber manejar la situación puede generar dependencia, depresión y transtornos de personalidad.