“Templo Satánico”: la organización que exige a Twitter reconocer sus cuentas

Son una realidad en Estados Unidos y se han posicionado fuertemente en uno de los países donde, históricamente, se dio origen al Cristianismo Evangélico. Se trata de la organización “Satanic Temple” o “Templo Satánico”, ubicada en Salem, Estados Unidos, y que en estos días ha pedido una investigación contra la red social Twitter por actos de discriminación.



Específicamente, el Templo Satánico está exigiendo al estado de Massachussets que abra una investigación en contra de la administración de la red social del pájaro azul, luego que se cerraran sus dos cuentas mayoritarias en esa red social.



La denuncia fue presentada hace varios meses, pero, tras pasar el tiempo sin respuesta, Templo Satánico ha vuelto a pronunciarse a través de un comunicado especial que fue publicado por The Boston Globe y la agencia de prensa RT.

"La negativa de Twitter de verificar las cuentas demuestra claramente un patrón de conducta discriminatoria hostil de Twitter hacia el Templo Satánico", comentó el cofundador de la organización, Lucien Greaves, al Boston Globe.



Hasta el momento, Twitter no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, Boston Globe señala que en la sección "Centro de ayuda" del sitio web de la red social, enfatizan que "una cuenta puede ser verificada si se determina que es una cuenta de interés público", por lo que Twitter no garantiza que una cuenta no pueda ser cerrada luego de una evaluación de su contenido.



En todo Estados Unidos, Templo Satánico cuenta con miles de células y asegura que no promociona una religión o una creencia, sino una ideología atea y humanista que busca el igualitarismo y la separación entre la Iglesia y el Estados.

Hace dos años, en 2016, la organización se dio a conocer luego que las autoridades de Texas impusieran nuevas normas de manejos de embriones humanos y restos corporales de nonatos, debido a que se levantó una investigación contra varias personas acusadas de incinerar los restos de los nonatos fallecidos de ese estado.



Ante esto, el Templo Satánico apeló públicamente, asegurando que esa disposición violaba sus derechos como adeptos a un sistema de creencias determinado.



En ese entonces, Doug Mesner, mejor conocido como “Lucien Greaves”, cofundador y portavoz de la organización, aseguró que las autoridades buscaban "elevar el tejido fetal a condición de ser humano", algo que nunca llega a ser. Calificó la iniciativa como una "medida punitiva impuesta por sádicos teócratas", en una entrevista que concedió a la revista digital “Jezabel”, una de las publicaciones satanistas más fuertes en Estados Unidos.

