Juan Guaidó: "No hay que responder ante un organismo que no existe"

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, aseguró que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no se atrevió a utilizar la palabra allanamiento en el decreto “aprobado” este martes.

“Se siguen equivocando cuando piden paredón, cuando ni siquiera se atreven a poner ‘allanamiento’ en el decreto”, afirmó Guaidó durante una asamblea con vecino de su comunidad.

"El pueblo está determinado y nada nos va a detener, ellos solo ganan un poquito de tiempo que lo pierde el venezolano en horas sin luz, sin agua, con pérdidas humanas. No hay vuelta atrás en este proceso", dijo Guaidó ante un grupo de partidarios y periodistas.

"No va a ser la violencia, la intimidación la que nos detenga", agregó el líder opositor una hora después de que la ANC aprobara un exhorto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió quitarle la inmunidad parlamentaria.

El presidente encargado aseguró que el oficialismo piensa que atacando a su entorno cercano lograrán detener su lucha por lograr el cambio en el país.

"No hay que responder ante un organismo que no existe; lo que sí es menester es responderle al pueblo de Venezuela", afirmó el diputado, al llamar a sus seguidores a participar masivamente el próximo sábado en una manifestación que ya estaba programada.

"Quiero saber quién de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad se va a prestar para secuestrar al presidente de la República", añadió Guaidó, a quien el TSJ investiga por supuestamente usurpar las funciones de Maduro.

“Creen que atacando a mi entorno van a detener la esperanza de cambio en Venezuela. Me secuestraron el 13 de enero y aquí estoy, me dijeron que me iban a ‘poner los ganchos’ y aquí estoy. Ayer mandaron a unos paramilitares a dispararnos y aquí estamos”, indicó.

Guaidó comentó, además, que luego de la decisión de "allanar su inmunidad parlamentaria" ha sido contactado por decenas de cancilleres y presidentes que ven con preocupación la situación.

"Ya se han comunicado conmigo decenas de cancilleres y presidentes preocupados por la situación. La cooperación internacional es un hecho", informó.

"Sabemos que a ellos (el gobierno) solo les queda la fuerza bruta, a nosotros nos queda la audacia", remarcó.

Fuente: Con información de El Nacional de Venezuela / GDA y AFP