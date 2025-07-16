Entre Runners | Yanira Dávila

Espero que me hayan extrañado más de lo que yo extrañé el running. Es que nada más real que esta frase: “lo difícil no es correr, es hacerlo mientras trabajas, estudias, intentas tener vida social, comer saludable y pagar las cuentas”. Duro, ¿eh? En fin, después de una breve pausa, aquí voy de nuevo.

El domingo pasado corrí la Carrera por la Alimentación del Banco de Alimentos y debo decir que me encantó. Me sirvió para re-enamorarme del running. Esta carrera era benéfica: el costo de la entrada –íntegro– se convertía en alimento para personas en inseguridad alimentaria. ¿Correr y ayudar al mismo tiempo? El mejor deal, de lejos.

La primera vuelta al Pentagonito estuvo cool. La pasé joya y venía disfrutando mucho la música que había seleccionado el día anterior. Me encontré con algunas personas que ya había visto en otras carreras y el clima estaba mejor de lo que imaginé. No salió el sol ni hacía demasiado frío. Sin embargo, la segunda vuelta comenzó a costar. En el km 4 pensé: ¿y si bajo el ritmo? Quizás no es necesario esforzarme tanto…

Y en ese momento, cuando me debatía entre ser competitiva o ir tranqui, una chica apareció a mi costado. Literal, estábamos hombro a hombro. Pensé: ¿será casualidad? Aceleré, miré atrás… y ahí seguía, firme. Aceleré de nuevo y me volvió a alcanzar. Pensé: ah no, esto es un mano a mano. Perfecto. Challenge accepted.

Y así seguimos los últimos 4 kilómetros 30 restantes. Una al lado de la otra o ella ligeramente más atrás, pero nunca dándose por vencida. Cuando venía una subida me provocaba bajar el ritmo, pero ella estaba sólida y yo no podía permitirme perder esa “batalla” en mi cabeza. Así que me repetía: sólida y competitiva, sólida y competitiva... y seguía dándole, más que con las piernas, con la cabeza. ¡Qué rica carrera! De lejos, una de mis mejores.

No solo terminé firme, sólida indeed, hasta feliz, sino que además cruzamos juntas la meta. Mi compañera de batalla había resistido hasta el final y no tenía sentido sacarle ventaja. Era justo cruzar juntas. Habría amado cogerle la mano en ese momento y levantarla juntas al atravesar el arco, pero quizás habría sido mucho. Sea como sea, después de atravesar la meta vi mi reloj y solo habíamos hecho 8.30 km, así que seguí para hacer 10k… pero a los pocos metros me arrepentí y pensé que sería mejor regresar a buscar a mi compañera de ruta. Al volver, no la encontré.

Felizmente, con ayuda de mi canal de difusión runner en Instagram, la encontré. Le escribí para agradecerle por hacer más divertida la carrera e impulsarme a exigirme. Ella me agradeció también, y ahora tengo una nueva amiga runner. Increíble carrera. Leticia –así se llama mi nueva amiga– sacó mi lado más competitivo y elevó mi carrera.

¡Viva el running, la competitividad y el compañerismo! Larga vida a la gente que te encuentras en la ruta. Y ya saben qué hacer si me ven en una carrera… Pero por si no quedó claro: rétenme. Prometo darlo todo.

Mientras ustedes leen esto, yo estaré corriendo 10k en la Carrera solidaria Perú Champs 2025, así que el próximo domingo les cuento cómo me fue en esa carrera.

Gracias por leer.