Ladrido avisa

Desde que el hombre es hombre, son varias las preguntas que lo asedian. ¿De dónde venimos? ¿Estamos solos en el mundo? ¿A quién diablos se le ocurrió meterle piña a la pizza?... No menos apremiante es una demanda que ha cobrado vigencia en estos días: ¿por qué ladran los perros? Diversos teóricos han intentado solucionar el enigma. Entre ellos, por ejemplo, el doctor De Soto, malogrado candidato de las generaciones pretéritas en las recientes elecciones presidenciales. La verdad, sin embargo, es que hasta ahora nadie ha logrado ofrecer una explicación definitiva del fenómeno. Lo único en lo que coinciden todos los tratadistas es en que el ladrido es una señal, un aviso. ¿Aviso de qué? Ahí es donde empieza la discordia. De la detección de una presa de caza, dicen unos. De la presencia de intrusos en la propiedad de sus dueños, sostienen otros. De una disposición juguetona o algún malestar, especulan unos terceros. Pues bien, esta semana la señora Fujimori ha hecho un aporte a la larga lista de hipótesis sobre el punto. Tras el altercado producido en la Comisión de Constitución del Senado entre el titular del Interior, César Astudillo, y el turbulento Iber Maraví, la presidente le dirigió a su ministro estas palabras de solidaridad: “los perros ladran, esa es una señal de que estamos avanzando”. La frase es una variante de cierta sentencia atribuida equivocadamente a Miguel de Cervantes en El Quijote (“Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos” es la falsa cita mentada como modelo de los pastiches). Y los detractores de la mandataria se han afanado por resaltar la naturaleza trucha de la ilustración con la que ella habría querido florearse. La verdad, no obstante, es que la gobernante jamás afirmó que estuviera citando a Cervantes… Lo que no quiere decir que no cometiera en su intervención un error. Un error de otra especie.

Ilustración: El Comercio

—Molinos rojos—

La señora Fujimori pareciera no darse cuenta de que, desde que asumió el poder, sus enemigos políticos han buscado provocarla. Ellos han hecho una caricatura de la presidente como una persona de reflejos autoritarios e intolerante. Heredera, digamos, del talante dictatorial de su padre. Y luego se han esforzado por hacerla calzar dentro de esa imagen. Agitan frente a ella los trapos o molinos rojos (para no apartarnos demasiado del universo quijotesco) y esperan que embista con furia, para luego poder mostrar su reacción como prueba de lo que venían anunciando. El problema, claro, es que ella les da gusto.

Le demoran en la Cámara de Diputados la respuesta sobre las facultades legislativas que ha solicitado y la mandataria no tiene mejor idea que proclamar: “están poniendo nuestra paciencia a prueba”. Ah, ¿sí? ¿Y qué iba a pasar si los demorones excedían el límite de su paciencia? Nada, evidentemente. Pero ella dejó la puerta abierta a interpretaciones imaginativas. Le vapulean al ministro del Interior y ella sugiere que quienes lo han hecho son perros (porque así se llaman los animales que ladran). Y como si necesitara colaboradores en ese absurdo empeño, la senadora oficialista Martha Moyano corona este jueves la nueva reyerta en la Comisión de Constitución del Senado con el iluminado comentario: “ser autoritario no es tan malo”. La celebración en los predios de la oposición caviar y ultra debe haber sido con fuegos artificiales.

Los ladridos que dice haber escuchado la jefe del Estado, pues, son sin duda una señal como ella piensa, pero no de que están avanzando, sino de que se están equivocando. Un aviso de que están pisando todas las trampas que el enemigo les ha sembrado para que luzcan despóticos y tiranos. A fe mía que sí, Sancho.