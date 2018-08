Los principales lineamientos del crecimiento económico, por Claudia Cooper

Los lineamientos de política económica planteados en el último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) tienen como objetivo el impulso del PBI potencial. Para ello, se establece el compromiso de consolidar el crecimiento económico de corto plazo, generar las bases para el de largo plazo y, a la vez, iniciar un proceso de consolidación fiscal.

Para apuntalar el crecimiento se plantea impulsar la inversión pública, lo que en un contexto de estrechez fiscal se pretende lograr con la reorientación de recursos hacia proyectos descentralizados de rápida ejecución (los anuncios de transferencias por más de S/ 10.000 millones de soles a las diferentes regiones del país son muestra de este propósito). Paralelamente se trabaja, a través de la delegación de facultades, en el fortalecimiento de la planificación conjuntamente con la agilización de los procesos de contratación de obra pública.

Menor énfasis se da a los procesos de pre-inversión, a la evaluación ex post y a la calidad del portafolio de las empresas designadas para la ejecución; temas cuidadosamente considerados con la introducción en invierte.pe, y que debieran continuar. Asignar la gestión de la preinversión y la evaluación ex post a una unidad independiente a los sectores y autoridades subnacionales es también una práctica que no debe perderse. Y es que la sola transferencia del dinero no garantiza la oportuna terminación de los proyectos, los cuales se atracarán posteriormente sin una adecuada formulación y calidad empresarial en su ejecución.

La generación de procesos estandarizados y empaquetamientos de proyectos similares es la vía más eficaz para lograr la agilización de las obras sin afectar su calidad. Y es que esto permite, luego de una inversión de tiempo inicial, agilizar con calidad y evitar la tentación a la atomización.

El crecimiento del PBI potencial y la expansión deseada de la inversión pública (y su mantenimiento) en un contexto de reducción del déficit fiscal requieren de un incremento estructural de la recaudación. La reducción de la evasión y elusión es el mecanismo a través del cual se plantea lograr expandir la base tributaria. Las medidas propuestas en la delegación de facultades, donde la mayoría se refieren a nuevas herramientas para combatir la elusión y la evasión de impuestos, son una muestra de este propósito.

La lucha contra la elusión y evasión es un requisito que debe ser complementado con una propuesta para un nuevo contrato tributario basado en la simplificación del sistema tributario y la mejora en su progresividad. Es preciso caminar hacia la convergencia de regímenes tributarios (desincentivando los arbitrajes entre los mismos) y generar los incentivos adecuados para una óptima asignación de recursos motivando a las mejores empresas a crecer y desarrollarse. Plantear mecanismos antielusivos como única forma de ampliar la base puede alentar una sub-óptima gestión de fiscalización y excesiva discrecionalidad de la autoridad tributaria desviando recursos hacia actividades de empresas con menor productividad y afectando así la competitividad.

En cuanto a la productividad y competitividad, el MMM plantea a la infraestructura, el desarrollo empresarial y una mayor eficiencia estatal como ejes de política.

Consistentemente con la estrategia de fortalecimiento en la planificación, se plantea la creación de un sistema nacional de competitividad con un enfoque de desarrollo regional, mientras que para el desarrollo empresarial de la micro y pequeña empresa se propone mejorar las condiciones de crédito y el sistema de compras estatales. En el tema laboral, la ampliación de la Ley de Promoción Agraria a las actividades acuícola, forestal y fauna silvestre es la propuesta principal.

Para ser eficaces, estas medidas requieren un entorno de negocios que asegure una adecuada infraestructura y un marco normativo que dirija los recursos hacia las unidades productivas más eficientes. Para ello hay que continuar con el difícil reto (asumido en el 2016) de una adecuada regulación sobre impuestos, el trabajo, la seguridad social y el cumplimiento de los contratos: una que sea predecible y de calidad.