Debí quedarme en Madrid

“Pasé un invierno, una primavera y un verano en Madrid”.

    Jaime Bayly
    Por

    Periodista y Escritor

    Ilustración: Giovanni Tazza / Composición: El Comercio
    Siempre que vuelvo a Madrid, como ahora que regreso con ilusión para presentar mi novela “Los golpistas”, editada por Galaxia Gutenberg, me pregunto por qué no vivo en esa ciudad como escritor a tiempo completo y prefiero residir en una isla de Miami, disfrutando de las bondades del clima, durmiendo hasta la una de la tarde como si estuviera todo el tiempo de vacaciones o ya jubilado, saliendo tercamente en la televisión, sin por eso dejar de escribir ficciones, oficio para el cual he nacido.

