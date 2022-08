Un día después de la publicación del reportaje donde revelamos la historia de la cooperativa Finansur Perú que dejó en la quiebra a cientos de personas, incluidos pacientes con cáncer y adultos mayores, El Comercio recibió una avalancha de denuncias de personas afectadas por otras cooperativas.

Los testimonios que llegaron al Whats App de #PasaEnLaCalle, además del de Finansur Perú, fueron de las cooperativas: Cooperativa de Ahorro y Crédito Sayani Ltda y Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa. A primera vista estas entidades parecían no tener relación. Sin embargo, según la carpeta fiscal 600-2022-62, todas estas están vinculadas a una sola persona: Hipólito Batallanos Anccasi.

La carpeta fiscal dice: “La SBS ha identificado hasta 13 cooperativas de ahorro y crédito (…) las mismas que han sido creadas por ex trabajadores, trabajadores y otras personas vinculadas [a Credicoop Arequipa], bajo las órdenes de Hipólito Batallanos Ancassi, en la que funge como promotor, pero en realidad es la persona que tiene el control y manejo a todo nivel”.

Esquema de la carpeta fiscal donde se muestran las cooperativas financieras vinculadas.

Hipólito Batallanos es un empresario de 66 años, según datos de la Reniec radica en Moquegua y, siguiendo la investigación, sería la cabeza de Credicoop Arequipa. A inicios de este año fue el protagonista de diversas marchas de ahorristas de dicha cooperativa que pedían a Batallanos dar la cara e indicar donde estaba el dinero que habían aportado.

En noviembre del 2021, la SBS había intervenido la cooperativa y aseguró que la pérdida real de su patrimonio era de S/ 373 millones a fines del 2021.

Hipólito Batallanos

“Yo también soy ahorristas de Credicoop, dónde me estafaron con 200 mil soles, puse mis ahorros en octubre y en noviembre la cerraron. Estoy sin trabajo, tengo dos hijos por mantener. El dinero que puse fue de mi liquidación de 20 años de trabajo, mi CTS acumulada de todo ese tiempo de trabajo, la venta de mi carro, las 4 UIT de la AFP y mis ahorros. Estoy desesperado”, escribió uno de los socios a El Comercio.

Sin embargo, el problema no queda únicamente en esta cooperativa. Finansur Perú y Sayani Ltda, mencionadas líneas arriba, también han dejado en la quiebra a cientos de ahorristas. Además, con estas aparece una figura importante, mencionada en el episodio número 11 de #PasaEnLaCalle y en la carpeta fiscal: Brígida Basilia Zapata Ramos quien creó Finansur Ltda y es la pareja de Batallanos .

Brígida Basilia Zapata Ramos

La relación de Zapata Ramos con las cooperativas en cuestión es la siguiente: Sayani Ltda tuvo como Presidente del Consejo de Administración entre 2016 – 2018 a Florencia Zapata Rámos, hermana de Brígida Basilia Zapata Ramos y como gerente general en 2019 al hijo de Zapata Ramos, Ricardo Jhon Colona Zapata, según la carpeta fiscal.

Por otro lado, los mismos socios indican que cuando liquidaron Finansur Ltda ella misma indicó a los socios que pasarán a una nueva cooperativa: Finansur Perú Ltda. Además, en 2019 se nombró a la hermana, Teodora Susana Zapata Ramos, como apoderada.

Una informante, ex socia de Finansur Perú y quien se encargó de investigar para no perder todo su dinero, comentó a este Diario que en noviembre del 2021 decidió retirar los S/. 266.000 que había invertido luego de que estallara lo de Credicoop Arequipa. Sin embargo, nunca se lo devolvieron.

Agregó que en mayo de este año, Finansur Perú llamó a los socios a una reunión donde les indicaron que no había dinero ni para devoluciones, ni para pagar intereses . A raíz de eso, un grupo de socios comenzó a investigar, acudieron a registros públicos y se dieron cuenta que las cabezas de la coorporativa habían elegido a directivos con reuniones y firmas falsas.

“Procedimos a notificar a registros públicos para parar esto porque nosotros, los socios, no habíamos elegido a los directivos. Los mismos trabajadores indicaban que todo lo orquestaba Brígida Basilia Zapata como la principal”, dijo la informante. Ella estima que son unos 4.000 afectados los ahorristas de Finansur Perú.

Pablo Trejo, aportante de esta cooperativa, comentó que el invirtió S/90.000 confiado de que Finansur Perú era supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros [SBS]. Los primeros meses le pagaron sin problema. Sin embargo, a los pocos meses de terminar el contrato empezaron los retrasos. “De un momento a otro dejaron de pagar nuestros intereses mensuales sin darnos mayor explicación”, contó Pablo.

Entrevista a la SBS

Tras la emisión del reportaje el día martes, El Comercio pudo conversar este jueves en una entrevista en vivo con Carlos Flores Alfaro, Intendente de Registro de Cooperativas y Acciones Correctivas de la SBS, ya que las entidades antes mencionadas se encuentran bajo su regulación.

—La SBS da un sello de seguridad a los clientes, en este caso no ha sido así, ¿qué pasó?

La ley que le dio la facultad a la SBS para supervisar cooperativas está vigente desde el 1 de enero del 2019. Hasta antes, las cooperativas eran supervisadas facultativamente, solo si se afiliaban al supervisor. Finansur no estuvo afiliada. Luego del 2019, las cooperativas fueron divididas en tres niveles: pequeñas, medianas y grandes. Entre las pequeñas, menos de un activo de 2 millones 600 mil soles, tenemos 214 a la fecha de las 383 cooperativas.

La ley dice que a las cooperativas pequeñas la supervisión no es prudencial si no de cumplimiento. La obligación de la supervisión es que ellas cumplan con remitir los reportes como estados financieros, situación patrimonial y reportes básicos sobre gobierno cooperativo. Este proceso que implica la verificación del cumplimiento es diferente a la supervisión prudencial donde analizamos la interna de cada uno de sus estados financieros.

Hemos encontrado casos en cooperativas grandes como Credicoop que personajes muy famosos como el Sr. Batallanos que estaba detrás, entonces nosotros cuando ingresamos a Credicoop hicimos un informe de irregularidades y definimos cuáles eran los delitos y lo denunciamos a la fiscalía (fines del año pasado). Cuando esta denuncia fue presentada, contra él y varios otros, se unió otra denuncia.

A nivel supervisión hemos tomado foco de todas las cooperativas donde estos señores podrían estar involucrados y actualmente tenemos procesos de supervisión in situ de esas cooperativas y en el proceso de supervisión, si bien es reservado, la conclusión natural es tomar una decisión correctiva concreta.

—¿Cuáles serían estas acciones?

Acciones concretas sancionadoras hasta el cierre o intervención de las cooperativas que supervisamos. Si bien la norma permite sancionar a las cooperativas como a los socios y directivos, en materia de las sanciones a entidades como cooperativas nosotros priorizamos sancionar a las personas antes que la entidad.

—Vemos que hay varias cooperativas actuando de mala manera, ¿esta supervisión no estaría funcionando o qué es lo que sucede?

Si bien es la ley que menciona que las cooperativas de nivel uno la supervisión sea de cumplimiento y no prudencial, eso no quiere decir que cuando nosotros encontramos irregularidades, no ingresemos a la entidad y verifiquemos in situ.

—¿Existe algún fondo de seguros para las personas afectadas?

Hemos verificado que en el fondo de seguros Finansur está inscrita, pero el fondo de seguro de depósitos requiere que para iniciar su cobertura haya un pago de prima de dos años, trimestrales. Luego de esos pagos inicia la cobertura para los ahorros de los socios por un monto determinado. En este caso es 5 mil soles.

Sin embargo, si bien esta cooperativa está inscrita, no se ha pagado los dos años consecutivos para iniciar la cobertura. Por ahora, no aplicaría para estos ahorristas.

—Entonces, ¿la SBS tiene conocimiento de estas 14 cooperativas y se están haciendo investigaciones al respecto además de la carpeta fiscal existente?

Exactamente. Nosotros tenemos a Finansur, como a otras cooperativas, estamos haciendo una verificación de otros grupos. Lamentablemente, por muchos años las cooperativas no han sido supervisadas y hay denuncias de diversas, a las que estamos recurriendo y dirigiendo nuestro personal.