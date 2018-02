Alerta Amber, un sistema que salva vidas de menores desaparecidos

Ante la conmoción, el gobierno realizó la primera reunión de coordinación multisectorial para promover la protección y seguridad de niños y adolescentes en el país. Allí, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Romero, anunció la implementación de la Alerta Amber, un sistema de notificación de desaparición de menores que se aplica hoy en varios países de América y Europa. La medida se apoya en la difusión de alertas en medios de comunicación, así como en las carreteras.

Para el sector Interior, la difusión rápida es vital ya que, como su mismo personal ha informado, en la mayoría de casos de niños raptados, y que luego aparecen asesinados, las muertes ocurren tres horas después del secuestro, tal como sucedió con la pequeña Jimena.

Sin embargo, actualmente las denuncias por desaparición de menores en el Perú tardan en difundirse a través de las redes del Ministerio del Interior entre dos y tres días. Este Diario ha podido comprobarlo en más de una docena de casos. Un ejemplo es el de una menor desaparecida en el distrito de Indiana, en Loreto. Su desaparición data del 20 de febrero, pero la alerta recién apareció ayer en redes del Mininter.

—Problemas a la vista—

Para iniciar el proyecto Amber, el Mininter realiza cambios en el Sistema de Denuncias Policial (Sidpol). Se contempla, entre otras cosas, incluir una lista de correos de medios de comunicación que recibirán las notas de alerta, así como incorporar entidades públicas para que difundan estos casos a través de sus distintas plataformas.



En el plano legal, el ministerio informa que se trabaja un proyecto de reglamento para que sea aplicado con la Ley N° 29685 (Ley Brunito).

El objetivo es reglamentar y definir un protocolo de actuación que especifique el contenido que deben tener las notas de alertas y en qué momento se deben difundir.

Como ha comprobado El Comercio, actualmente las notas de alerta tienen varios formatos. Algunas presentan teléfonos o correos electrónicos para contactar a familiares y otras no. Algunas piden enviar información a la web: peruanosdesaparecidos.org, que ni siquiera se encuentra activa.

Además, la policía no utiliza las fotos de los menores del Reniec, sino otras que les brindan los padres que no siempre permiten distinguir claramente las características de los niños. Este último punto es algo que ya está en proceso de cambio, según nos informó la PNP.

—Más apoyo—

​Este Diario pudo contactar a familias que aún buscan a sus hijos y cuyos casos se difunden en notas de alerta. Sin embargo, cuestionan la labor policial.



“La policía no ayuda a nadie si no tienes contactos”, afirma Gustavo Silva, visiblemente molesto. Su hija de 13 años ya tiene una semana desaparecida. Ella ha mantenido una corta comunicación con su madre para informarle que está bien, pero no da detalles de su paradero. Silva cree que está con un hombre mayor que ella. La información no es dada a la PNP por desconfianza.

Laura Ríos está desesperada e indignada. Su hija de 16 años desapareció en diciembre y recién tuvo noticias de ella el domingo. “Me llamó y me dijo que está en Satipo trabajando en una cantina. Fui a la policía a dar está información y no tuve mayor respuesta”, aseguró.

José Salazar también está agobiado. Su hija de 14 años desapareció a mediados de mes en Tocache. El sábado recibió una llamada de ella en la que le decía que estaba con una señora que la cuidaba. “Por más que intento no responde el número”, dice.

