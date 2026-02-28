Horóscopo de HOY, sábado 28 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que si los estudia y maneja con cuidado, serán positivos. Amor: surgirán dulces momentos en un encuentro fortuito con alguien de gran encanto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aún con alguna falla, el camino al éxito estará firme. Gente influyente llamará. Amor: en la pareja tendrán lugar iniciativas audaces que harán crecer la seducción.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará el lugar de un colega ausente y mostrará su talento; será reconocido. Amor: con grandes expectativas, la posibilidad de una nueva pareja se realizará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: alguien importante le llamará para darle excelentes noticias. Nuevo proyecto. Amor: le tomará por sorpresa una confesión poco agradable pero que querrá escuchar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá oposición a un proyecto y tendrá que reconsiderar el rumbo adoptado. Amor: su fuerte encanto encenderá en la pareja esa calidez que hace brillar la intimidad.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un informe negativo provocará cierto revuelo, pero lo remontarán. Amor: su encanto no pasará desapercibido por alguien que quedará impactado.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un nuevo problema trabará la tarea pero lo revertirá con calma. Amor: un estado de permanente duda, dañará la pareja y obligará al diálogo sincero.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una conducta impulsiva no servirá para enmendar errores. Amor: una interesante persona de su entorno le hará una propuesta difícil de resistir.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el optimismo será la clave del éxito de un negocio o proyecto. Amor: al conocer un ambiente nuevo descubrirá las afinidades que facilitarán el romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto presentará ventajas y también riesgos. Amor: alguien del entorno le presentará a una especial persona y se enamorará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al tener los pies sobre la tierra dejará de lado una propuesta fantasiosa. Amor: de la persona menos imaginada vendrá la invitación que aceptará sin dudar.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para impulsar cambios y tomar iniciativas audaces. Amor: si deja atrás un estado de dudas y culpas, la relación comenzará a mejorar.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.