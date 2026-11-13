Más de 4,500 policías se encargarán de la seguridad este domingo 15 de noviembre, cuando el papa León XIV arribe a la Ciudad Imperial procedente de Chiclayo.

De este número solamente 2,500 agentes pertenecerían a la Región Policial Cusco, siendo así que dos mil llegarán procedentes de las regiones Apurímac y Puno.

Además, quedó prohibido el tránsito de vehículos públicos y privados en todo el recorrido del Papamóvil, disposición que, de ser incumplida, derivará en la detención del conductor, precisó el oficial | Foto: Juan Sequeiros

Esta información fue confirmada por el coronel PNP Carlos Guizado, jefe de Orden Público de Cusco, quien pasó revista la mañana del último viernes a todas las tropas acantonadas en la Ciudad Imperial.

“Trabajaremos de la mano con el Ejército, Bomberos, Cruz Roja, seguridad particular y la comitiva que viene directo del Vaticano, además habrán francotiradores apostados en lugares estratégicos del recorrido”, mencionó.

El papa León XIV defendió este jueves 12 de noviembre en Perú una "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una "mentalidad machista" que todavía permea la sociedad. (AFP)

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Además, quedó prohibido el tránsito de vehículos públicos y privados en todo el recorrido del papamóvil, disposición que, de ser incumplida, motivará la detención del conductor, precisó el coronel.

En tanto ya comienzan a llegar los viajeros y turistas procedentes de todo el sur del Perú, ellos buscarán seguir el recorrido del papa León XIV en sus dos escenarios: Sacsayhuamán o plaza mayor de Cusco.