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De este número solamente 2 500 agentes pertenecerían a la Región Policial Cusco, siendo así que dos mil llegarán procedentes de las regiones Apurímac y Puno. | Foto: Juan Sequeiros
De este número solamente 2 500 agentes pertenecerían a la Región Policial Cusco, siendo así que dos mil llegarán procedentes de las regiones Apurímac y Puno. | Foto: Juan Sequeiros
Por Juan Sequeiros

Más de 4,500 policías se encargarán de la seguridad este domingo 15 de noviembre, cuando el papa León XIV arribe a la Ciudad Imperial procedente de Chiclayo.

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