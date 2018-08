Juez supremo deja al voto su posición sobre enfoque de género en el currículo escolar

Hoy se realizó la audiencia en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial, a fin de evaluar la continuidad del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica, tras las apelaciones interpuestas por el colectivo Padres En Acción (PEA) y el Ministerio de Educación (Minedu)

En la cita, el vocal dirimente, Pedro Cartolín Pastor, dejó al voto su posición sobre el caso, y tiene un plazo máximo de 30 días para adherirse a la postura de alguno de los cinco magistrados de la sala, quienes ya se pronunciaron el pasado 15 de agosto.



Ellos votaron de la siguiente forma:



- Vicente Walde Jáuregui y Samuel Sánchez Melgarejo (2 votos), a favor de que se declare fundada en parte la demanda del colectivo PEA, debido a que "imponer una connotación diferente [al concepto de lo 'masculino' y 'femenino' en el enfoque de igualdad de género] sin la aceptación de los padres, conlleva a una contravención de la Ley General de Educación".



- Julio Wong Abad y Ramiro Bustamante Zegarra (2 votos), a favor de que se declare infundada la demanda del colectivo PEA, debido a que el enfoque de género del currículo escolar "no contiene ninguna expresión que pueda considerarse inexacta o contraria a la Constitución y que no puede calificarse de inconstitucional por inculcar a los estudiantes el respeto por las diferentes formas de expresión de la sexualidad".



- Silvia Rueda Fernández (1 voto) emitió una sentencia interpretativa sobre el caso. Planteó que se declare infundada la demanda del colectivo PEA en cuanto se interprete lo que establece el enfoque de igualdad de género como "El sexo biológico masculino y/o femenino se determina al nacer, y la identidad de género es la que se construye, pudiendo coincidir o no con el sexo biológico".



Sin embargo, la norma establece que la Corte Suprema requiere de cuatro votos conformes −como mínimo− para emitir una sentencia definitiva sobre el caso, por lo que la votación de Cartolín Pastor no decidirá el destino del currículo escolar. Para ello, se convocará a otro vocal dirimente (el número siete) y se programará una nueva audiencia.

−La audiencia−

Durante la audiencia, el abogado del colectivo PEA, Justo Balmaceda, solicitó a Cartolín Pastor que vote en la misma línea que los magistrados Walde Jáuregui y Sánchez Melgarejo, ya que −según argumentó− el currículo escolar no fue consensuado con los padres de familia pese a que contiene nuevas nociones sobre la sexualidad.



"La única razón del enfoque de género fue haber incluido un párrafo sobre la construcción social del mismo. Es un caballito de Troya [...] Los padres no buscamos que se nos consulte sobre ciencia, pero si se va agregar algo cultural [que el género puede construirse en base a las interacciones sociales] debemos ser consultados", dijo Balmaceda.



Por su parte, el procurador Luis Huerta Guerrero, quien defiende los intereses del Ejecutivo y del Minedu, pidió a Cartolín Pastor que aplique celeridad al emitir su voto, ya que el Poder Judicial ha paralizado la implementación del currículo escolar y la impresión del material educativo a raíz de este proceso.



"Los magistrados Wong Abad y Bustamante Zegarra han sostenido en su voto que el derecho a la igualdad no puede estar sujeto a consulta porque podría ser vetado. Sería inadmisible que un grupo de personas [como el colectivo PEA] veten la educación en igualdad de oportunidades para miles de peruanos", indicó Huerta Guerrero.

