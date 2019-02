Autoridades de Loreto solicitan declarar en emergencia la actividad petrolera

En un carta en conjunto, las principales autoridades regionales y locales de Loreto, solicitaron al Gobierno central una inmediata solución frente a la paralización de la producción petrolera en la región. Ello, tras el atentado que sufrió el Oleoducto Norperuano hace más de 70 días y que genera pérdidas millonarias.



► Loreto: comunidades nativas toman aeródromo de Andoas

► Loreto: aumenta el caudal del río Marañón e ingresa a estado de alerta amarilla| VIDEO

En la carta dirigida al presidente Martín Vizcarra con fecha 1 de febrero, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sala; el congresista Juan Carlos del Águila; el alcalde provincial de Maynas, Francisco Sanjurjo Dávila y el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Martín Tuesta, entre otros; reiteran en que se declare en emergencia la actividad petrolera en la región para asegurar el orden público y el estado de derecho.



"Actualmente el crudo en Maynas que se tenía almacenado para procesar el combustible que demanda la región Loreto se agotó, por lo que de no afrontarse seriamente esta problemática, existe un alto riesgo de quedarnos totalmente desabastecidos de combustible, lo que generaría un tremendo impacto económico negativo para la región", indican en la carta.

De otro lado, consideran también importante que el Gobierno atienda las demandas de las 19 comunidades indígenas asentadas en el ámbito de la actividad petrolera del lote 192, y que el Ejecutivo cumpla con los compromisos asumidos.



En una primera carta del 22 de enero de 2019, las autoridades de Loreto advirtieron que la paralización de la producción petrolera (desde el atentado contra el oleoducto por una parte de la comunidad nativa de Mayuriaga el pasado 26 de noviembre) afecta la economía nacional con el recorte de regalías, canon e impuestos, limita la ejecución de inversiones en beneficio de la población, genera el despido intempestivo de trabajadores y causa un incalculable daño ambiental.



"Así como adoptar medidas urgentes para reactivar el sector, que incluya una nueva legislación promotora de la inversión y favoreciendo el cuidado del medio ambiente, sin descartar la presencia militar a lo largo del Oleoducto Norperuano", escribieron las autoridades en el documento.

--Lote paralizado--

El lote 192, considerado la reserva petrolera más importante del país y cuya producción representa la tercera parte de la producción nacional, está paralizado (en fuerza mayor) desde que se registró un atentado contra el Oleoducto Norperuano en el kilómetro 193, distrito de Manseriche (Loreto), el pasado 26 de noviembre.



La empresa Petro-Perú (operador del ONP) ha calculado que este atentado provocó una pérdida de 8.000 barriles de crudo.



Trabajadores cesados de Frontera Energy solicitan inmediata intervención del Gobierno para solucionar el problema en el lote 192.(Foto: Francesca García/El Comercio)

Esta situación ha provocado el despido de más de 2.000 trabajadores de Frontera Energy. En diálogo con El Comercio un grupo de representantes de los trabajadores cesados, cuestionaron la inacción del Gobierno para solucionar el problema social que mantiene paralizada la producción de petróleo y pone en riesgo la seguridad ambiental de la zona.

Dustin Valderrama Ruiz, Jarrison Pinedo Vargas, Miguel Vela Meléndez y Pedro Vicente Urbina, quienes viajaron a Lima, invocaron a las autoridades nacionales atender de inmediato el problema.

"No estamos en contra de las comunidades nativas, sí creemos que es necesario que atiendan sus necesidades pero eso no excluye que cuando se comete un atentado de esta magnitud las autoridades sancionen. Por ahora somos 2.500 trabajadores que nos hemos quedado fuera porque no está operando el lote debido a eventos generados por terceros", mencionó Valderrama Ruiz.

Debido al corte del oleoducto, Frontera Energy deja de bombear unos 12.000 barriles de petróleo por día (unos US$200.000 diarios). El contrato de la empresa para operar el lote vence en marzo del 2019.